Белорусскоязычная группа Akute представляет свой самый необычный альбом 1.04.2019, 18:39

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Могилевская группа свой пятый студийный альбом.

Могилевская группа Akute записала свой пятый студийный альбом «V» и представляет его на Onliner. Это самая нехарактерная работа в дискографии группы: музыканты записывали ее самостоятельно и решили серьезно изменить звучание коллектива. Предлагаем вам послушать, что из этого получилось.

— Как ни странно, на этом альбоме достаточно гитар, просто они заменены звуками других инструментов. Понятно, что такая смена звучания — это риск. Но вопрос в том, что рано или поздно нам надо было это сделать, и сейчас кажется, что это достаточно резковато. Мы, конечно же, понимали, на что идем и что это будет неоднозначно воспринято. Но мы, как всегда, делаем только то, что хотим. Все это было полностью органично, и мы специально себя не насиловали: в плане идеологии этого альбома у нас не было никаких споров, — рассказывает бас-гитарист группы Роман Жигарев.

— «V» имеет некоторую драматургию, но он не очевидный. Мы спрятали в нем много «пасхалок», и мне бы хотелось, чтобы народ находил в нем со временем нечто большее — там есть моменты, которые могут зайти не сразу. Я, например, люблю музыку, которую нужно распробовать и со временем открыть в ней что-то новое, — говорит он. — Этот альбом записывался на нашей домашней студии собственными силами — так, как мы это сами слышим. Мастерингом и сведением мы тоже занимались самостоятельно, как и на первом альбоме. Да, «Plastyka», наш предыдущий полноформатник, формировался другими людьми: задумка была в том, что мы просто отдавали материал специалисту и ждали, что он с этим сделает. А здесь мы рулили сами полностью наше видение. При этом мы выпускаем только то, что нас устраивает на 100 процентов.

Концертная презентация альбома «V» в Минске состоится 20 апреля в клубе Re:Public. Билеты на концерт можно купить от 20 рублей.

— На концерте мы представим все песни из нового альбома. Они будут отличаться концертной аранжировкой, к которой мы подошли более изящно. Там будет много живых инструментов, новые партии. Старые песни тоже будут меняться: мы добавляем в них новые звуки. Нам самим это интересно играть, — рассказали музыканты.