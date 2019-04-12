Михаил Карнаухов не сыграет на чемпионате мира по хоккею 12.04.2019, 18:30

Михаил Карнаухов

Фото: belarushockey.com

Голкипер минского «Динамо» из-за травмы покинет расположение сборной Беларуси уже завтра.

Голкипер минского "Динамо" и национальной сборной Беларуси Михаил Карнаухов пропустит чемпионат мира в дивизионе 1A, который пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая, из-за травмы колена. Ему предстоит перенести операцию, сообщает tut.by.

Карнаухов покинет расположение сборной в субботу, 13 апреля.

В сезоне-2018/19 Михаил сыграл 20 матчей в КХЛ за минское "Динамо", в которых отражал 89,2 процента бросков при коэффициенте надежности 3,39. В плей-офф экстралиги голкипер выступал за "Шахтер" (4 матча — 93,5% ОБ; 1,56 КН).