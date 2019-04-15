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Зеленский обратился к Порошенко в новом видео

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  • 15.04.2019, 14:58
  • 2,813
Владимир Зеленский
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кандидат в президенты Украины призвал действующего президента занятся делом.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что президент Украины Петр Порошенко должен заняться выполнением своих обязанностей, а не бегать за ним по телеканалам, заниматься сдачей анализов и выступать на стадионе, пишет "Новое время".

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в Facebook.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, "шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это обидно".


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