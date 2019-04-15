закрыть
15 апреля 2019, понедельник, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Cтуденты БГУ cмеются над глупым запретом

6
  • 15.04.2019, 16:38
  • 7,375

Учащиеся креативно ответили на распоряжение руководства университета.

Студентам БГУ запретили критиковать университет. Теперь в социальных сетях и СМИ им нельзя оставлять комментарии, которые «могут нанести угрозу имиджу университета», пишет tut.by.

В ответ студенты запустили флешмоб #хвалимБГУ, в котором с особым рвением благодарят университет за «все самое лучшее»: занятия по программированию, которые проходят в аудиториях без компьютеров, платные отработки и преподавателей, «которые в курсе всех современных наработок в любой области науки». Журналисты собрали самые искренние благодарности.


популярное за неделю

Мнение

Я хоть и не Мустафа Найем....
Я хоть и не Мустафа Найем.... Алесь Круткин
Провинциальный неудачник оставит после себя забор
Провинциальный неудачник оставит после себя забор Владимир Халип
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться
Участникам «наведения порядка» в Куропатах нужно покаяться Пресс-секретарь БПЦ
Крыж
Крыж Сяргей Ваганаў