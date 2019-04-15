Cтуденты БГУ cмеются над глупым запретом 6 15.04.2019, 16:38

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Учащиеся креативно ответили на распоряжение руководства университета.

Студентам БГУ запретили критиковать университет. Теперь в социальных сетях и СМИ им нельзя оставлять комментарии, которые «могут нанести угрозу имиджу университета», пишет tut.by.

В ответ студенты запустили флешмоб #хвалимБГУ, в котором с особым рвением благодарят университет за «все самое лучшее»: занятия по программированию, которые проходят в аудиториях без компьютеров, платные отработки и преподавателей, «которые в курсе всех современных наработок в любой области науки». Журналисты собрали самые искренние благодарности.