Возле коттеджа кандидата в президенты Украины готовилось покушение 20 16.04.2019, 8:08

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Задержана группа киллеров.

Группа лиц, которые готовили убийство по мотивам мести, была задержана вблизи коттеджного поселка в Киевской области, где проживает один из кандидатов в президенты Украины. Об этом в Facebook вечером 15 апреля написал нардеп от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко, сообщает gordonua.com.

"Эта группа переоборудовала джип Toyota Prado под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 километров", – заявил Геращенко.

Он отметил, что злоумышленников задержали.

"Полицией проверяется информация о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты", – добавил он.

На карте, опубликованной депутатом, место задержания подозреваемых указано неподалеку от села Иванковичи Киевской области.

Геращенко не назвал имени кандидата. Во второй тур президентских выборов вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 15 апреля сообщил, что в Киевской области полицейские задержали трех человек, которые планировали убить из мести львовского криминального авторитета. В Министерстве внутренних дел добавили, что спецоперация проходила в районе села Иванковичи.

В результате никто не пострадал, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.