Новолукомль: Ходят слухи, что после запуска БелАЭС город столкнется с безработицей 11 16.04.2019, 9:57

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Фото: dpa

Что ждет 1600 работников ГРЭС после ввода в строй атомной станции под Островцом?

Недавно заместитель министра энергетики Михаил Михадюк прокомментировал, как после запуска Белорусской АЭС будут работать крупные тепловые электростанции.

– Я бы не сказал, что придется снижать мощности станций. Будет перестроен принцип формирования загрузки диспетчерского графика, – цитирует Михаила Михадюка БелТА.

Однако затем замминистра уточнил: «Менее эффективные с точки зрения экономики мощности будут включаться и загружаться в последнюю очередь».

Отдельно остановился Михаил Михадюк на крупнейшей на данный момент электростанции страны – Лукомольской ГРЭС: «Высокоэффективные мощности, которые мы модернизировали и построили, будут работать, как и работали, в том числе новый блок на Лукомльской ГРЭС».

И все же, как стало известно «Салідарнасці», в 13-тысячном Новолукомле местные жители волнуются о своем будущем.

– Слухи ходят разные, – сказал «Салідарнасці» председатель первички Свободного профсоюза Белорусского работников Лукомльской ГРЭС Алексей Габриэль. – Кто-то в панике: мол, после запуска БелАЭС город столкнется с безработицей. Но большинство остаются оптимистами. Главная причина: за многие годы наша ГРЭС доказала свою надежность, всегда выручала Беларусь, давая до 65% ее электроэнергии. Генеральный директор успокаивал: ничего закрываться не будет, станция все время будет в рабочем состоянии.

Другое основание для оптимизма заключается в том, что в Новолукомле со скептицизмом относятся к будущему БелАЭС.

– Многие сомневаются, что БелАЭС запустят вовремя и что она выйдет на заданную проектную мощность. Люди, уехавшие в Островец на работу, рассказывают, что там время от времени приходится откатывать из подвалов воду. Что на строительстве большой беспорядок, но все не так четко организовано, как было в советское время при строительстве Лукомльской ГРЭС, – рассказал Алексей Габриэль.

И все же энергетиков из Новолукомля будущее не может не тревожить, поскольку с недавних пор Беларусь уже может сама полностью обеспечивать себя электроэнергией – что будет после того, как введут в строй еще и БелАЭС?

– В стране уже намечается избыток электроэнергии и вопрос, что будет дальше. В Новолукомле хорошо себя чувствуем только мы и газовики, остальные предприятия еле дышат. Зарплаты пока на ГРЭС по белорусским меркам хорошие. Больше 1000 рублей? Конечно! – рассказал председатель первички Свободного профсоюза. – Когда-то мы с коллегами по профсоюзу протестовали против строительства БелАЭС, но наш голос не услышали. А зря…