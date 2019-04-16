У Трампа появился первый конкурент на выборах президента США 16.04.2019, 10:37

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Билл Вельд

Фото: AP

Бывший губернатор Массачусетса призывал вернуться к принципам Авраама Линкольна.

Бывший губернатор Массачусетса Билл Вельд объявил об участии в президентской гонке в 2020 году, став первым кандидатом от Республиканской партии, который составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу на праймериз. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я опасаюсь за страну, если еще шесть лет у нас будет то же самое, что и сейчас. Это была бы политическая трагедия. Мне было бы стыдно за себя, если бы я не пошел на выборы", - сказал он.

Свою предвыборную программу Вельд строит на том, что "услышит голос американского народа". Кроме того, он призывает вернуться к принципам Авраама Линкольна — "равенству, достоинству и возможностей для всех". На президентских выборах 2016 года он баллотировался от Либертарианской партии.

По данным агентства Gallup, рейтинг поддержки Дональда Трампа среди республиканцев на сейчас составляет почти 90%. Когда Вельда спросили, сможет ли он преодолеть исторически высокий рейтинг нынешнего президента во время праймериз, он ответил: "Да, конечно".

В начале 1990-х годов Вельд два срока подряд занимал пост губернатора Массачусетса. Затем он баллотировался в Сенат от штата, однако проиграл Джону Керри. Позже Вельд переехал в Нью-Йорк и в 2005 году безуспешно пытался выдвинуться на пост губернатора от республиканцев.

Ранее сообщалось, что команда Трампа собрала за три месяца 30 миллионов долларов на финансирование новой избирательной кампании в 2020 году — больше, чем два ведущих претендента от Демократической партии вместе взятые. Общая сумма пожертвований с учетом прошлогодних переводов составила почти 41 миллион долларов — беспрецедентная сумма на столь ранней стадии кампании.

Дональд Трамп официально запустил кампанию своего переизбрания спустя несколько часов после инаугурации в январе 2017 года. Ни один из действующих президентов никогда не делал это столь рано. Например, его предшественник Барак Обама начал кампанию за переизбрание за полтора года до выборов, в апреле 2011 года, на тот момент его штаб располагал менее чем 2 миллионами долларов.

Команда Трампа планирует привлечь на его переизбрание миллиард долларов. Обама в 2012 году собрал 720 миллионов.

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году.