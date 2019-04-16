«Власти считают, что пусть лучше деньги сгниют на госпредприятии, чем дать их частнику» 1 16.04.2019, 14:54

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Бывший председатель колхоза раскритиковал Лукашенко.

Николай Лысенков, бывший председатель колхоза, прокомментировал «Салідарнасці» последние заявления Лукашенко по вопросам сельского хозяйства.

«Нагрузка колхозами – ущерб для бюджета»

Во время недавнего посещения Логойского района Лукашенко вспомнил о старой идее и предложил «догрузить» успешные предприятия отстающими колхозами.

Николай Лысенков, который четыре года возглавлял сельскохозяйственное предприятие в Столбцовском районе, считает идею бессмысленной. Он напоминает о недавнем заявлении премьер-министра Сергея Румаса, сказавшем, что производительность труда в государственных ОАО в полтора раза ниже, чем в частных.

– То же самое в сельском хозяйстве. Колхозы навязывают для чего? Чтобы в них вкачивали деньги. Но производительность от этого не повысится, – сказал «Салідарнасці» Николай Лысенков. – Более того: такая мера государству невыгодна!

Предприятие, содержащее убыточный колхоз, получит меньше прибыли и заплатит меньше налогов с нее. То есть, таким образом бюджету наносится ущерб.

«Власти считают, что пусть лучше деньги сгниют на госпредприятии, чем дать их частнику»

Можно ли в рамках существующей системы повысить эффективность сельскохозяйственных предприятий? Николай Лысенков отвечает отрицательно. По его мнению, путь для развития сельского хозяйства в Беларуси вполне очевиден.

– Фермерские хозяйства успешно развиваются самостоятельно. А представьте, если им дать господдержку? Да они заменили бы государственные колхозы, – считает Лысенков.

- Но обязательно должна быть честная конкуренция. Предоставляете субсидии госпредприятиям – давайте и частным! Но наши власти боятся дать частнику денег. Считают, что частник может их украсть, и пусть эти бюджетные средства лучше сгниют на госпредприятии.

Ну и, конечно, при новой системе в сельском хозяйстве исчезнет вертикаль власти. Уже не скажешь колхозам: идите на выборы, чтобы явка была 100%.

«Каждый должен заниматься своим делом»

Лукашенко вновь пристально следит за посевной, подгоняет руководителей, дает указания даже по соломе. Смогла бы вертикаль справиться с сельским хозяйством без его тщательного контроля?

– Это просто популистский ход, – отмечает Николай Лысенков. – То, что он указания дает… Слушайте, в стране 110 районов, в каждом по 20 колхозов, в сумме выходит около двух тысяч хозяйств. Как ими можно управлять в ручном режиме? Я еще понимаю, что можно этот делать в отношении БелАЗа, но что если бы БелАЗов было бы две тысячи?

Каждый должен заниматься своим делом. Задача главы государства – заниматься глобальными вопросами, а не смотреть, как посеют редьку или посадят картошку.