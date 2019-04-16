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Аэропорт «Минск» с 1 мая меняет правила досмотра ручной клади

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  • 16.04.2019, 20:40
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Национальный аэропорт вводит систему автоматического возврата лотков в пунктах досмотра.

Об этом авиакомпания "Белавиа" сообщила в соцсетях.

Теперь при досмотре всю ручную кладь придётся помещать в специально разработанные лотки и, как и раньше, отправлять на проверку в интроскоп. Досмотр вещей без лотка будет невозможен. Если багаж будет превышать допустимые размеры, вещи будут возвращаться на стойку регистрации для сдачи багажа.

Максимально допустимые размеры ручной клади в авиакомпании "Белавиа" — 55/40/20 см.

Сообщается, что запуск такой системы позволит сократить время на процедуру досмотра и увеличить пропускную способность пункта.


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