В молоке ли проблема? 7 17.04.2019, 10:43

Вслед за яблоками и грушами Россия борется за возможность законного закрытия рынка белорусской «молочки».

Перед вынесением вопроса на Евразийский межправительственный совет Москва задействовала ФСБ, Минтранс и налоговую — проверяют десятки компаний-импортеров молочных изделий, которые, цитирую «осуществляют фальшивый транзит в Казахстан и Кыргызстан». В молоке ли проблема?

Наша буренка дает много молока. Хватает для собственного производства и на экспорт. В прошлом году 86% ввезенных в Россию молочных продуктов – были белорусские. В этом году будет меньше, сообщает «Белсат».

«У них появились подозрения, что мы что-то туда поставляем «не оттуда». И каждый день происходит «закрытие» наших предприятий. Нам закрывают рынок», – поясняет Лукашенко.

В прошлом году почти четверть молочной продукции, проверенной экспертами в российской торговой сети, имела поддельные сертификаты – рапортует «Россельхознадзор».

«Большие масштабы и большие деньги за этим стоят», – комментирует Николай Власов, заместитель руководителя «Россельхознадзора».

Поэтому Федеральная налоговая служба проверит 36 компаний-посредников, которые поставляют из Беларуси продукцию якобы по схеме «ложного транзита» в Казахстан и Кыргызстан. А внутри страны Кремль вводит электронную сертификацию «молочки».

«Это связано с тем объемом фальсификации, незаконного оборота и в том числе ввоза в Российскую Федерацию готовой молочной продукции. По фальсификату ситуация у нас остается решительно неудовлетворительной, не достойная, я бы сказал, ни нашей страны, ни нашего народа», – предостерегает Николай Власов.

Импорт части молочного сырья из Беларуси запретили в июне и периодически заявляют о нарушениях.

Глава Кремля не раз отмечал – играть надо по правилам:

«Закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правовые отношения могут возникать только после принятия соответствующего Закона».

Отбрасывать сертификаты нашей ветеринарной службы Москва продолжает вопреки правилам об их признании, которые действуют в Евразийском экономическом союзе. Союзная комиссия уже отклонила одну просьбу Москвы о непризнании сертификатов.

Страдают – не затянутые в «санкционный» бизнес белорусские и российские производители. В прошлом году, в июне, после запрета на белорусское, предприятия тамошней кондитерской отрасли потеряли половину объема необходимого для производства сухого молока и сыворотки.

Проблемы с экспортом молока возникают при обострении политических споров между странами – говорит политолог Валерия Костюгова:

«В действительности каждый проталкивает свои интересы. Кремль вынужден считаться с теми, чьи лоббистские интересы выше. Они выше у Роснефти, Газпрома, Транснефти и так далее. Совсем не у Александра Лукашенко».

Как выглядят конфликты глазами белорусов?

«Плохо себя ведем, поэтому и отношения с Россией такие».

«Полагаю, никто здесь не виноват, просто бизнес. Ну пытается Россия как-то политически воздействовать на нас».

«Защищает собственного производителя. Продукция у нас прекрасная».

«Хозяин этого пирога решает, кому больший кусок дать, кому меньший», – объясняют минчане.

Заберут ли у Беларуси кусок с великолепным молочным кремом – будет решать Евразийский межправительственный совет. Уже 30 апреля в Ереване.