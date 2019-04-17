В России штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США 6 17.04.2019, 14:32

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Александр Соколов

Пять домов расположены в Калифорнии, еще один — в штате Вашингтон.

Семья бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, руководившего городом 18 лет, владеет шестью домами в США стоимостью более шести миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании штаба Алексея Навального в Хабаровске, пишет «Медуза».

В штабе сообщили, что пять домов расположены в Калифорнии, еще один — в штате Вашингтон. Недвижимость была куплена в период с 2004 по 2018 год. В их покупке участвовала супруга бывшего мэра Леонора Соколова, а также их дети Елена и Алексей, которые сейчас владеют домами.

Участники расследования предположили, что Александр Соколов имеет вид на жительство в США или пытался его получить.

В расследовании также рассказывается о том, как человек, близкий к Соколову, приобрел по заниженной цене унитарное предприятие, в собственности которого находятся торговые комплексы в Хабаровске.