Видеофакт: Украинских моряков в Лефортовском суде Москвы встретили аплодисментами 2 17.04.2019, 15:11

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Фото: Людмила Денісова / Facebook

Захваченным РФ возле Керченского пролива украинцам устроили овацию.

Сегодня в Лефортовском суде Москвы проходят слушания о продлении меры пресечения для украинских моряков, захваченных РФ возле Керченского пролива. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Москву для участия в заседаниях, на своей странице в Facebook обнародовала видео, как украинских моряков встречают прибывшие в суд родственники, активисты и журналисты, сообщает gordonua.com.

"Удалось увидеть наших военнопленных перед началом судебного заседания в Лефортовском суде Москвы", – так подписала она запись. Военнопленных встретили аплодисментами.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

15 апреля адвокат Николай Полозов сообщил, что срок предварительного расследования в отношении пленных продлен на три месяца.