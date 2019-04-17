Шесть сетей АЗС могут оказаться на грани банкротства 5 17.04.2019, 19:59

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Фото: ТВ Центр

Руководство шести крупнейших сетей автозаправочных станций обратилось к первому вице-премьеру Ляшенко.

Руководство шести крупнейших сетей автозаправочных станций (за исключением подконтрольной государству «Белоруснефти») обратилось к первому вице-премьеру Игорю Ляшенко и просит установить оптовые и розничные цены на топливо на уровне, который бы не приводил к убыточной деятельности АЗС.

По сообщениям СМИ письмо подписали руководители «РН-Запад», «Лукойл-Белоруссия», «Юнайтед Компани», «Астотрейдинг», «Татбелнефтепродукт» и «Газпромнефть-Белнефтепродукт».

Авторы письма обращают внимание, что в марте после увеличения ставок акцизов на автомобильное топливо «Белнефтехим» повысил оптовые цены на светлые нефтепродукты, сообщает «Салiдарнасць» со ссылкой на naviny.by.

По данным АЗС, отпускные цены были увеличены на 40 рублей за 1 тонну, что привело к снижению удельного дохода операторов АЗС с 137 до 97 рублей за 1 тонну.

– На момент повышения (отпускных цен) реальная доходность продаж нефтепродуктов уже была отрицательной от 10 до 20 рублей на каждой реализованной тонне. Убытки компенсировались доходом от продаж товаров и услуг нетопливный группы. А после повышения закупочных цен экономика практически всех сетей АЗС гарантированно стала убыточной, — сказано в коллективном письме АЗС.

По мнению авторов письма, риск банкротства вынудит участников рынка «проводить сокращение расходов, которое с высокой степенью вероятности приведет к деградации состояния АЗС и нефтебаз во всех отношениях».

В этой связи авторы письма просят первого вице-премьера дать поручение и разобраться в сложившейся ситуации, после чего «гармонизировать уровни оптовых и розничных цен на нефтепродукты» с тем, чтобы обеспечить «устойчивое развитие сбытовых сетей АЗС».