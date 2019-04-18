В Кремле назначили нового куратора по Украине

В Кремле назначили нового куратора по Украине4
- 18.04.2019, 8:07
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Указ подписан Путиным.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Филатова начальником кремлевского управления по приграничному сотрудничеству.
Указ российского правителя опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Филатов сменил на посту Олега Говоруна. Подотчетное ему ведомство было создано в октябре 2018 года путем преобразования из управления по сотрудничеству с членами СНГ.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что в новом управлении создан департамент по сотрудничеству с Украиной, который лично курирует помощник президента России Владислав Сурков.
"Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле", — отметил Чеснаков.
Как известно, Филатов до назначения на должность в этом же управлении курировал непризнанные "ДНР"и "ЛНР", а теперь пошел на повышение.