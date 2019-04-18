Не заглянув в святцы 5 Константин Скуратович, «Белрынок»

18.04.2019, 9:52

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Константин Скуратович

Как бревно стало символом режима Лукашенко.

Правительство Беларуси постановлением Совмина № 231 предписывает провести в стране Республиканский субботник 20 апреля текущего года. Этот праздник труда приурочен к Году малой родины и празднованию 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Постановление подписал премьер-министр Сергей Румас, который порекомендовал органам государственного управления, исполкомам и организациям «провести его на добровольной основе». Субботник позволяется «отработать» на рабочих местах либо на уборке историко-культурных ценностей, благоустройстве территорий населенных пунктов и подготовке к лету детских лагерей. Отмечается, что руководители республиканских органов управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, отработают субботник на своей малой родине.

Малая родина всех парижан

Шарман! Если бы на днях не случился пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери, у всех французских чиновников, подчиненных правительству, не было бы трудностей с локализацией отработки республиканских субботников. Если бы во Франции проводились по постановлению правительства субботники. Нагрянули бы в столицу десятки тысяч парижан на «благоустройство» пожарища, назначенные в прошлом в провинцию чиновниками бывшие клерки центральных офисов.

Глупо шутить по этому поводу, но белорусским чиновникам можно позавидовать своим французским коллегам: для них каждый субботник есть приятная поездка на малую родину. По формальной причине — помочь в проведение восстановительных работ специалистам, которые просто отмахнутся от производственных услуг людей, ничего не смыслящих в деле ликвидации катастроф.

Это понимает всякий француз. Например, Эмманюэль Макрон, в буквальном смысле слова, по горячим следам пообещал восстановить собор и назначить международный сбор средств на его реставрацию. Но и без президентских воззваний первыми на национальное несчастье откликнулись богатые французские семьи и успешные бизнесмены. Одни из них выделяют на восстановительные работы по 100-200 млн. евро, другие скромно сообщают, что могут выделить на восстановление «малой родины» всех парижан скромные 10 миллионов.

Разумеется, сбор является благотворительным, в нем обязательно примут участие не только французы, но и граждане других цивилизованных государств, не только богачи, но и обычные люди. И ни одно из правительств никого не обяжет к платежам, не составит разнарядку на выполнение намеченных к сбору сумм. Если учесть, что доходы граждан и корпораций, часть которых и выделяется для благотворительности, имеют законную природу и получены от работы по найму или предпринимательской деятельности. Благотворительности формально не существует, на практике она есть, оформленная по закону, оцененная в показателях деловых успехов и духовных способностях жертвователя.

Участие добровольно-принудительное

Что такое «отработка субботника», о котором говорится в каждом очередном постановлении правительства. Во-первых, в трудовом законодательстве термина «субботник» не существует. Трудовой кодекс не регулирует выход работников на субботник, рабочим временем он не считается, отражению в первичных документах и оплате не подлежит. По закону выходит, что субботник — добровольное дело работников: захотел — вышел, не захотел — не вышел. Однако, наряду с субботниками в прошлые времена по указке начальства и соображениям идеологического свойства отношение к ним выражалось определением — участие добровольно-принудительное. Это если кто добровольно не откликнулся на партийно-комсомольскую инициативу, то подвел свой коллектив (который откликнулся), свой завод, свой район, область, республику и вес Могучий Великий Советский союз.

Обычно местные комсомольские, партийные и государственные администраторы не требовали от участников субботников ударного труда. Они вполне удовлетворялись выходом на «праздник труда» большей части курируемого ими контингента, для чего больше всего подходил олимпийский лозунг — главное не победа, а участие. При этом большая часть промышленно-производственного персонала предприятий «отрабатывала» субботники на своих рабочих местах. Со всем, в основном, управлялись до обеда, а после праздновали еще один день, который их приближал к «победе коммунистического труда» Это фактическое их приближение к светлому будущему оценивалось в 50% их средней дневной выработки.

Бревно, которое стало вечной мизансценой

Не занятые непосредственно в производстве работники занимались благоустройством разных территорий. К ним обычно присоединялись разного рода начальники, которые охотно фотографировались с лопатами и метлами и позировали (если появлялся повод) с бревном для переноски на плечах какого-нибудь бревна куда-нибудь. Эту мизансцену для субботника придумал сам Ленин, который участвовал в коллективном переносе бревна во время субботника в Кремле 1 мая 1920 года, запечатленном «прикремлевским» фотографом. Фото не очень выразительное, но разошлось по десяткам советских художников, в основном, мастерам станкового жанра.

Со временем из всего этого возник замечательный анти(советский) анекдот. Который вернулся и многократно повторяется на многочисленных современных белорусских субботниках. Отмечу, что обычно организаторы стараются провести субботник 22 апреля, к очередной годовщине со дня рождения Ленина. Вероятно, они пытаются таким образом возродить ленинский дух в изверившемся белорусском обывателе. Получается не очень. Например, 22 апреля 2017 года сам Лукашенко с компанией позировал вместе с переносимым бревном, но это вызвало веселый смех со стороны доброжелателей, а остальные вспомнили анекдот. Небезосновательно.

К слову, главную свою работу, посвященную субботникам, «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»), Ленин написал 28 июня 1919 года. Непосредственным поводом ее написания стал первый массовый субботник 10 мая того же года на Московско-Казанской железной дороге, где слесари во внерабочее время отремонтировали три паровоза. Этот презабавный эпизод поднял фантазию вождя до заоблачных высот. Субботники он назвал «фактическим началом коммунизма», благодаря чему значительно увеличивается производительность труда, превосходя производительность труда при капитализме. Дальше — больше, Ленин призвал всех переходить к бесклассовому обществу — к коммунизму.

Позже Ленин занялся уточнением понятий. У него выходило, что коммунистический труд — это высший этап в развитии трудовой деятельности человека, соответствующий коммунистическому обществу. Это «бесплатный труд на пользе общества… труд добровольный, труд вне нормы, труд даваемый… без условия о вознаграждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (переходящему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд, как потребность здорового организма».

Это труд в превосходной степени

Иными словами, труд на добровольном субботнике не совсем бесплатный и выражается он в том, что здоровый организм платит обществу свою денежную зарплату за то, что оно позволило тебе на него поработать.

Это коммунистический труд в превосходной степени, полностью утопический. Хотя в нашей стране, в том числе в отношении отдельных видов работников, почти выработалось частичное коммунистическое отношение к труду. Например, колхозники привыкли безропотно не получать заработную плату за выполненную работу. И при этом охотно участвовать в субботниках.

Так не так, можно спорить, хотя время уже давно расставило по местам бывшие ленинские социально-экономические откровения. Тем не менее внимательный государственный идеолог мог бы напомнить публике, что субботники возникли сто лет назад. Какая-никая, но солидная дата.

А вместо этого идеологи не потрудились заглянуть в святцы и пригласили трудящихся к участию в субботнике, мало того, 20 апреля, в день рождения Гитлера, да еще и в день его 130-летия.

Недаром в народе задаются вопросом, за что идеологи получают не маленькие деньги. Неужели это трудно, заглянуть в календарь и выбрать для такого случая безупречную во всех отношениях дату?

Константин Скуратович, «Белрынок»