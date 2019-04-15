В Париже горит собор Парижской Богоматери (Онлайн) 15 15.04.2019, 20:28

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Фото: twitter

(Обновляется) Обрушились шпиль и крыша.

В Париже загорелся собор парижской Богоматери, сообщает Reuters.

Как пишет cnews.fr, пожар начался в реконструируемой части здания. По данным пожарных, возгорание «потенциально связано» с проводимыми работами.

Le Monde со ссылкой на представителя собора уточняет, что о пожаре стало известно около 18:50 (19:50 по Минску). Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегори призвал обходить стороной район пожара и не мешать спасателям.

21:50 Пресс-секретарь собора Парижской Богоматери Андре Фино рассказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер Нотр-Дам-де-Пари горит и, вероятнее всего, будет разрушен.

21:41 В ЮНЕСКО заявили, что будут следить за ситуаций и постарается помочь «в сохранении и восстановлении этого важного наследства».

21:39 По словам госсекретаря министерства внутренних дел Лорана Нунеса, пострадавших в пожаре нет.

21:27 Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара в Нотр-дам.

21:25 На место событий прибыли президент и премьер-министр Франции — Эмманюэль Макрон и Эдуар Филипп, сообщает журналист Le Monde Седрик Пьетралунга.

21:24 Пожар до сих пор не потушен, территория оцеплена, кругом много машин скорой помощи.

21:20 По данным мэрии Парижа, пожар начался в задней части кровли здания, где проходили реставрационные работы, но быстро распространился на всю крышу.

21:18 Прием посетителей в соборе заканчивается в 18:00. Это значит, что в момент поступления информации о пожаре доступ посетителей в здание собора был ограничен.

21:15 Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар: «Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, больше не осталось»

21:12 В апреле начались работы по реставрации здания. Высота сооруженных строительных лесов вокруг шпиля собора достигала 100 м, для ремонта со здания сняли 16 бронзовых фигур. Работы должны были завершить к 2022 году.

Собор был построен в 1345 годов. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи. В соборе проводились коронации французских монархов, в том числе и Наполеона Бонапарта. Ежегодно его посещают до 13 млн туристов.

21:10 Вслед за шпилем обрушилась крыша собора, сообщает Reuter со ссылкой на очевидцев.

21:07 Мэр Парижа Анн Идальго написала в Twitter, что все необходимые службы скоординированно работают, чтобы устранить пожар и попросила воздержаться от прогулок в районе собора.

21:05 Несмотря на реставрационные работы, в собор пускали туристов. Находился ли кто-то на верхней площадке в момент начала возгорания неизвестно. Эвакуация туристов из зала собора была проведена. Полиция просит не подходить близко к здания и не мешать проезду и работе спасательной техники.

21:04 Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил намеченное на завтра выступление, посвященное преодолению кризиса желтых жилетов.

21:03 Где именно и почему начался пожар, пока неизвестно. Шпиль собора, который с апреля находился на реставрации, обрушился в результате возгорания.

20:53 Обрушился шпиль собора парижской Богоматери, сообщает Lemonde со ссылкой на очевидцев. Движение по острову Сите перекрыто.

20:51 Информация о пожаре в соборе парижской Богоматери поступила в 18:50 по местному времени (19:50 по Минску).

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году.