Треть водки в России оказалась паленой 9 18.04.2019, 20:10

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Росалкогольрегулирование провело проверку водки на российском рынке.

Треть всей водки на российском рынке, которую в 2018 году проверило Росалкогольрегулирование, оказалась подделкой. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства. В прошлом году оно также проводило проверки этилового спирта и другой алкогольной продукции — среди них доля контрафакта составила 47,5 процента, передает lenta.ru.

В общей сложности в прошлом году ведомство при поддержке правоохранительных органов провело около шести тысяч проверок и выявило свыше шести тысяч нарушений. В 2018 году по решению суда было уничтожено более 14,2 миллиона литров нелегальной алкогольной продукции — это 1,7 раза больше, чем в 2017-м.

В 2018 году в России на 4,6 процента выросли продажи алкоголя, однако его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась. Рост показали почти все категории алкоголя, кроме водки.

В конце января стало известно о повышении цен российскими импортерами алкоголя с начала года. В некоторых случаях рост составил 20 процентов. Основной причиной этого стало повышение НДС с 1 января 2019 года до 20 процентов, введение с I квартала помарочного учета, а также рост расценок на логистику и ослабление рубля.