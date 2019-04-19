Белорусы теряют интерес к сбережениям в рублях 1 19.04.2019, 11:33

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У населения нет веры к национальной валюте.

Величина рублевых срочных депозитов населения в банках в марте текущего года выросла всего на 55,8 млн. рублей (1,3%), что оказалось намного меньше прироста года назад, равного 83,6 млн. рублей, пишет select.by.

Величина данных депозитов на 1 апреля 2019 года составила 4 222,9 млн. рублей.

Снижение темпов роста произошло, несмотря на заметное увеличение процентов по рублевым депозитам, а также рост доходов населения. Это значит, что доверие к белорусскому рублю в текущем году намного ниже, чем в прошлом.

В то же время, сумма переводных рублевых вкладов населения, то есть, в основном, средств на банковских карточках, в марте текущего года увеличилась по сравнению с февралем на 8,4 млн. рублей (0,3%) — до 2 579,2 млн. рублей. В марте 2018 года прирост был выше: 35,2 млн. рублей.

Сумма наличных денег в обороте в марте текущего года выросла на 60,5 млн. рублей (2,1%) — до 2 986,7 млн. рублей.

Юридические лица в марте текущего года, в отличие от физических, увеличили прирост сбережений в белорусских рублях по сравнению с прошлым годом. Их срочные депозиты в марте увеличились на 288 млн. рублей (8,7%) по сравнению с февралем и достигли 3 605,9 млн. рублей.

В марте прошлого года данные депозиты увеличились всего на 32,4 млн. рублей. Похоже, что финансовое состояние предприятий за год улучшилось.

Переводные депозиты предприятий в марте текущего года снизились по сравнению с февралем на 45,6 млн. рублей (1,9%) — до 2 347,2 млн. рублей. Сокращение оказалось большим, чем в марте прошлого года.

Стоимость банковских ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях и находящихся вне банковского оборота, в марте выросла на 117,9 млн. рублей (10%) и составила 1 281,2 млн. рублей. Год назад данный параметр увеличился в большей степени.

В результате рублевая денежная масса (М2*) в марте текущего года увеличилась по сравнению с февралем на 485,1 млн. рублей (2,9%) и достигла 17 033,1 млн. рублей. Это больше прироста за март прошлого года, составлявшего 375,6 млн. рублей.

Величина депозитов в иностранной валюте в марте текущего года почти не изменилась (в рублевом эквиваленте), в связи с чем широкая денежная масса (М3) выросла за месяц на 481,6 млн. рублей (1,1%) — до 43 861,2 млн. рублей.