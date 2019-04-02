Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить 2 Богдан Яременко

2.04.2019, 11:46

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Богдан Яременко

Кое-что можно спрогнозировать уже сейчас.

Вопросы к Зеленскому понятны - что он будет делать на посту президента, кто в команде? Ответов на эти вопросы у нас пока нет, и это тоже пока понятно - в поиске электоральной поддержки Зе-штаб старается избегать тяжелых ответов на вопросы, разделяющие общество. Ну, что же - желание объединять, а не разделять - это похвально (и это кардинально отличает штаб Зе от штаба, прости Господи, Пе). Но время для позиции неопределенности Зе неостановимо кончается.

Однако кое-что мы можем спрогнозировать и сейчас.

Фактор Коломойского

Мне кажется, что тезис о полной управляемости Зеленского такой же надуманный, как и то, что он не может быть успешным верховным главнокомандующим (особенно в исполнении сторонников верховного главнокомандующего, который пока ничего не выиграл, и на фоне преимущественного голосования за Зе военных подразделений на передовой). Но не сомневаюсь, что из-за распространенности и частоте повторяемости этого тезиса, Зеленский и ментально, и политически будет чувствовать постоянную потребность его опровергать.

Если хотите ироническую версию, то нынешний и предыдущий президенты Украины были олигархами. Смена президента-олигарха на президента, который хорошо знаком с олигархами - это тоже прогресс.

Побороть олигархический уклад украинской экономики за следующие 5 лет не сможет никто. Поскольку для этого надо преодолеть бедность и значительно расширить средний класс. Пять лет нереальный срок для этого. Поэтому фактор влияния "большого бизнеса" на политику, включая Игоря Коломойского, никуда не денется.

Но влияние Игоря Коломойского на украинскую политику совсем не такое разрушительное, если сравнить с другими тяжеловесами: бизнес-интересы Игоря Коломойского не завязаны на Россию, он демонстрировал свои навыки и гражданскую позицию и во время Революции Достоинства, и в самые тяжелые моменты войны, а также он не проявляет агрессивности в плане перераспределения экономических и других активов, как это делает, например, тот же Порошенко и делал Янукович.

Что Зеленский будет делать во власти?

Честно скажу, моего знакомства с Зеленским совершенно недостаточно для ответа на этот вопрос. Но могу в холопском уме прикинуть варианты. Начну с самого неожиданного.

Зеленский будет не интересоваться войной и дипломатией. Да, я могу представить этот вариант. Президент Зеленский будет выполнять формально функцию назначения должностных лиц, но не проявлять инициативы углубляться в суть вопросов реализации внешней и оборонной политики. В конце концов, для этого у нас есть министерства и правительство в целом.

Вместо этого он сосредоточится на чем-то, связанном со стратегией внутренних трансформаций в Украине, творить реальные или даже иллюзорные проекты технологических, социальных трансформаций, изменения бизнес-климата и т.д. И это будет полезно. Поэтому, если на международных переговорах и визитах президент Зеленский будет оставлять конкретику для сопровождающих его профессионалов, а сосредоточится на проблемах внутренних трансформаций в Украине, то это будет высоко востребованная и содержательная деятельность. В конце концов мир устал повторять, что способность Украины противостоять российской агрессии зависит от внутренней модернизации.

Такая ситуация станет хорошей возможностью вернуть ответственность и экспертизу руководителям МИД, МО, Генштаба, СБУ, СВРУ и других структур, чьи руководители назначаются президентом, а потому еще во времена позднего Кучмы отучились во время общения в администрации президента говорить что-то другое, кроме "йа воль" и "чего изволите?".

Некоторая дистанция президента от руководителей указанных ведомств поможет ему легче с ними прощаться в случае провалов или явных ошибок.

Также это будет способствовать установлению характерного для парламентско-президентской формы правления баланса полномочий между правительством и президентом.

Теперь о политической неопытности Зеленского. На первом этапе эта слабость может быть легко обращена в преимущество. Для будущей парламентской кампании позиционирование "я новый и прогрессивный президент, а оппоненты - старые и заскорузлые" создает прекрасные агитационные возможности.

На международной арене, если Зеленский окружит себя профессионалами, то в тот период, который ему понадобится для профессионального роста и обучения навыкам, неопытность в большинстве случаев будет несложно представлять как искренность. Поверьте, искренность на международных переговорах - жидкая и ценная валюта, и неплохое основание для формирования личных отношений с партнерами. Сопровождение профессионалов при этом рекомендуется категорически.

Непосвященность Владимира Зеленского в тайны мировой закулисы имеет один положительный момент - он никому ничего не должен. Немного. Но для страны, ведет внешнюю политику со слабой позиции все равно лучше, чем ничего.

Ну, и такое. Ни один президент не сделает для вас больше, чем вы будете требовать. Проблема не только в том, каким президентом будет Зеленский, но и в том, какими мы будем гражданами.

И последнее. Голосовать за Зеленского не стыдно. Стыдно искать лукавые объяснения преступлений и преступников, если только вы не адвокат.

Богдан Яременко, "Главред"