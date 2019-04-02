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Против противника аккумуляторного завода в Бресте устроили провокацию

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  • 2.04.2019, 21:01
аккумуляторный завод
Фото: b-g.by

У активиста якобы нашли патроны и взрывчатку.

Моисей Мазько, член инициативной группы против строительства аккумуляторного завода в Бресте, 2 апреля был остановлен ГАИ, после чего в его машине сотрудники милиции нашли пакет, а в нем предметы, похожи на патроны. Правозащитники считают, что против активиста совершена провокация.

Авто Мазько остановила ГАИ примерно в 15.30, после чего долго что-то искали, пока не был найден черный пакет, в котором оказались патроны. Позже милиционеры нашли в автомобиле взрывчатку и взрыватель.

«Однозначно рассматриваем то, что сегодня произошло, как провокацию, устроенную для дискредитации Моисея Мазько – активного участника протеста против аккумуляторного завода», – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

Сейчас на месте, где была остановлена машина Моисея Мазько, работает следственный комитет, подойти, чтобы поговорить с активистом, не позволяют сотрудники милиции.


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