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Анджей Почобут: Украинские дебаты «порвали» послание Лукашенко, как тузик грелку

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  • 20.04.2019, 8:11
  • 4,940

Кто ему подсказал выбрать именно этот день? Враги?

«И еще из позитива: в Байнете украинские дебаты «порвали» унылое Лукашенкино послание. Как тузик грелку», - написал в «Фейсбуке» журналист Анджей Почобут.

«Александр Григорьевич со своими многочасовыми монологами поднадоел и куда менее привлекателен чем реальное политическое столкновение и реальная политическая борьба.

Кто ему подсказал выбрать именно этот день? Враги?».


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