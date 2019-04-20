Анджей Почобут: Украинские дебаты «порвали» послание Лукашенко, как тузик грелку 17 20.04.2019, 8:11

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Кто ему подсказал выбрать именно этот день? Враги?

«И еще из позитива: в Байнете украинские дебаты «порвали» унылое Лукашенкино послание. Как тузик грелку», - написал в «Фейсбуке» журналист Анджей Почобут.

«Александр Григорьевич со своими многочасовыми монологами поднадоел и куда менее привлекателен чем реальное политическое столкновение и реальная политическая борьба.

Кто ему подсказал выбрать именно этот день? Враги?».