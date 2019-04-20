Средняя зарплата в Польше - $1356 6 20.04.2019, 19:22

В стране-соседке Беларуси стабильно растет средняя зарплата.

Средняя зарплата на польских предприятиях, где работают более 9 человек, в марте этого года увеличилась до 5164 злотых без вычета налогов (около 1230 евро).

Как передает «Радио Польша», об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления. Это на 5,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В компаниях вышеуказанного типа в прошлом месяце было занято около 6,4 млн человек, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В целом с января по март этого года средняя заработная плата по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 6,7%, а занятость – на 3,1%.