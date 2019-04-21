Британского премьера попросят уйти в отставку 21.04.2019, 11:56

Тереза Мэй

В ином случае Терезе Мэй будет объявлен вотум недоверия.

Британское издание Times сообщает, что на следующей неделе высокопоставленный член Консервативной партии Грэм Брэди встретится с премьер-министром Терезой Мэй и объявит ей о том, что она должна уйти в отставку до конца июня.

Источник в партии сообщил, что в ином случае Терезе Мэй будет объявлен вотум недоверия.

По данным журналистов, ради этого будут изменены правила, согласно которым вотум недоверия премьер-министру можно объявлять раз в год. В предыдущий раз Тереза Мэй "пережила" вотум недоверия в декабре 2018 года.

По данным Брэди, из-за ситуации с выходом Великобритании из состава Европейского Союза Терезу Мэй не поддерживают 70% партии.

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о "гибком" продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.