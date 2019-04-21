Как в Беларуси выбирали президента Украины 2 21.04.2019, 17:46

1,418

Сотни живущих в Беларуси украинцев пришли отдать свой голос на президентских выборах.

О том, как и почему голосовали белорусские украинцы, — в репортаже tut.by из дипмиссий нашей соседки в Минске и Бресте.

«Нам дуже важливий ваш вибір»

В 9.30 посольство Украины в Минске уже активно впускало избирателей. На входе охрана и несколько сотрудников дипмиссии проверяют паспорта приходящих.

Фото: TUT.BY

Избирком состоит из граждан Украины, проживающих в Беларуси, а также некоторых членов семей дипломатов. Председатель комиссии Оксана Врублевская — жена одного из украинских дипломатов. Есть и три наблюдателя, один из которых представляет кандидата Владимира Зеленского, другой — благотворительный фонд, третий — Всемирный конгресс украинцев.

Фото: TUT.BY

Всего в списках избирателей посольства — 7315 украинцев, но по практике первого тура из них голосуют примерно 10%, говорит Оксана Врублевская. Многие приходят с приглашениями, которые им разослали по почте. На второй тур идут активнее, чем на первый, судя по первым цифрам явки.

Внутри всех встречает 9-летний волонтер Дмитро. Он проводит избирателей к членам комиссии, где те выдают им небольшие бюллетени. Дмитро — сын одного из членов комиссии, водителя в посольстве.

«Нам дуже важливий ваш вибір, до побачення», — говорит мальчик всем, кто уходит с участка.

Если в первом туре в длинный бюллетень нужно было вместить имена 39 кандидатов, то теперь с двумя финалистами хватает листа бумаги формата А5.

Около 10 утра голосует и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Он не говорит, за кого проголосовал, чтобы не оказывать этим давление на своих коллег в посольстве. Спрашиваем, как изменятся отношения Минска и Киева при новом президенте, который, судя по опросам, у Украины будет.

— Мы исходим из того, что ничего не поменяется, будем работать по своей четкой линии.

Фото: TUT.BY

Дипломат считает, что больше сейчас зависит от Беларуси и ее отношений с Россией.

— Мне до сих пор неясно, чем закончится история с компенсацией от налогового маневра, чем закончится перепалка между послом России здесь и МИДом. Это может больше повлиять на наши отношения, чем выборы президента Украины.

Спрашиваем, почему так получилось, что шоумен без политического опыта побеждает действующего президента. Кизим считает, что дело в плохой коммуникации.

— Во время войны все силы идут на то, чтобы поддерживать жизнеобеспечение государства, его защиту. Упускается момент, что нужно больше говорить с избирателем. А люди в условиях войны всегда будут ощущать, что что-то не так. Президент сказал, что закончим АТО за два месяца, но когда зашли российские войска, это уже переросло в войну. Народ хочет жить лучше и хочет чуда, а чуда не бывает. Зеленский сказал, что мы должны жить лучше, а как это сделать — не сказал. Я пока не вижу у него четкого механизма. Но главное, что и тот, и другой кандидат заявили, что курс на евроинтеграцию и НАТО неизменен.

Фото: TUT.BY

Посол считает несправедливым не замечать достижения сегодняшней власти, которая, по его словам, вытащила страну из кризиса, остановила войну и создала «институты той демократии, которая позволяет нам устраивать дебаты на стадионах».

Тем не менее, подавляющее большинство, примерно три четверти из пары десятков человек, которых мы опросили на выходе из посольства в Минске, голосовали за Зеленского.

«Все зависит от окружения, свита делает короля»

Супруги средних лет говорят, что выбрали шоумена, потому что он, по словам Людмилы, «новое лицо, которое не примелькалось». «Молодая кровь должна быть», — добавляет ее муж Владимир.

Фото: TUT.BY

Молодая пара пришла с детьми и проголосовали по-разному: муж — за Зеленского, жена — за Порошенко.

— Мы не спорим насчет этого, я считаю, что было недостаточно сделано, чтобы продолжить его президентство. Первое — это коррупция, — говорит Вадим.

— Противника Украины быстро тяжело победить. Мне тоже не нравятся его (Порошенко — прим.) долгие реформы, но я пока даю ему шанс, — отмечает его жена Татьяна.

Распространенная причина голосовать за Зеленского — надежды на мир.

— Нужно объединить всех украинцев, мы все одинаковые, с Донбассом надо навести порядок, и все будет хорошо, — говорит Лидия Анатольевна. Они приехали с мужем из Луганска в Беларусь к дочери за несколько лет до войны.

Фото: TUT.BY

— Сейчас мы туда (в Луганск — прим.) не можем проехать, там наши родители на кладбище. Только если через Россию ехать и стоять там бог знает какую очередь. Нам выгодно, чтобы все наладилось.

Сергей тоже родом с Донбасса и проголосовал за Зеленского, потому что «надо что-то менять». Он приехал в Беларусь в 2014-м, его жена — гражданка нашей страны.

— В первую очередь, жду от него мира, переговоров. Вот мой сын только недавно приехал, выезжал оттуда под обстрелом. Я ничего не имею против Западной Украины, у нас никогда не было проблем из-за того, что кто-то говорил на русском или на украинском. Но у нас совершенно разные культуры.

Фото: TUT.BY

Сергею не страшно голосовать за шоумена без политического опыта. «Все зависит от окружения, свита делает короля», — говорит мужчина.

Светлана проголосовала за Зеленского, потому что надеется на перемены. За его отсутствие опыта в политике не боится: «Его поддерживает большинство граждан Украины, а при предыдущем президенте перемен не было никаких. А здесь хотя бы есть надежда, надежда — это хорошо».

А вот молодая девушка Женя видит перемены в Украине в лучшую сторону и поэтому голосует за Порошенко. Она живет в Беларуси уже пять лет, работает фотографом и актрисой.

— Зеленский не подходит как кандидат, он — комик. Я сама с Кривого Рога, это его родной город, я была у него на концертах в детстве.

Фото: TUT.BY

— Поэтому не понравился?

— Нет, как комик он хороший, но как президент, я не считаю, что он может вести страну. Он в своем сериале «Слуга народа» рассказывает, как поднимет людям зарплату, но по закону президент не отвечает за это, за это отвечает парламент.

Виктория с мужем и детьми тоже родом из Кривого Рога, но они приехали жить в Донецк. Война вынудила их продать жилье там и в 2014 году переехать в Минск. Пока возвращаться на родину, и тем более на Донбасс, не планируют.

Фото: TUT.BY

— Это будет долгий путь восстановления, если мы вернемся в Украину, то в центральную часть. Своими мыслями мы за свободную Украину, а не за политическую идеологию Донбасса.

Война, как и для их других соотечественников, стала одним из определяющих факторов их выбора сегодня, но проголосовали они с мужем по-разному, говорит Виктория.

— Украину нужно поднимать, она должна цвести. Это страна, в которой очень много ресурсов, и природных, и человеческих. Это все нужно объединять, пытаться что-то делать, а не обещать.

Фото: TUT.BY

«Нам нужна демократия. Настоящая»

В первые часы голосования на участке в здании консульства Украины в Бресте было малолюдно. За полтора часа с момента открытия свой голос отдал 21 человек. Среди них был и консул Анатолий Диденко. Свои электоральные предпочтения он журналистам не обнародовал, сославшись на тайну голосования.

Фото: TUT.BY

Консульский округ консульства Украины в Бресте включает в себя территории Брестской и Гродненской областей. В общей сложности в списках избирателей было зарегистрировано 4970 человек.

— Голосование началось в 8.00. Все проходит в штатном режиме, — сообщил на украинском языке консул.

Фото: TUT.BY

Помимо членов избиркома на участке присутствовал наблюдатель Дмитрий. В Брест молодой человек приехал по работе из Днепра, Днепропетровской области Украины. Дмитрий наблюдал за ходом голосования от кандидата Владимира Зеленского.

Предпочтения избирателей, с которыми удалось пообщаться в день голосования, разнились.

Житель Бреста Евгений Евгеньевич проголосовал за Зеленского:

— Потому, что надоело. У меня в Украине внуки живут. Я хочу, чтобы им нормально жилось. Я смотрел программу Зеленского, его выступления. Мне понравилось. На дебатах он намного лучше выглядел, чем Порошенко, который стоял и мямлил об одном и том же: про Коломойского и войну. А про экономику ни слова.

Студент из Ровенской области, который живет в Бресте, отметил, что свой голос он отдал за Порошенко:

— Порошенко мне нравится стабильностью и тем, что войны не будет, резких каких-то движений. Ну и он больше всех сделал для независимости Украины, провел больше реформ. Мы получили «безвиз», получили томос, утерли нос Путину.

Фото: TUT.BY

— Я проголосовала за Порошенко. За его опыт, за свою страну и за будущее Украины, — рассказала Наталья.

Украинка Инна также поддержала Петра Порошенко:

— Только с Порошенко у Украины есть будущее.

Брестчанин Роман отдал свой голос за Зеленского. Собеседник уверен, что молодой кандидат, в отличие от Петра Порошенко, свои предвыборные обещания сдержит.

— Я проголосовал за Зеленского потому, что хочу перемен, — ответил избиратель Иван.

— А что из его программы вам понравилось?

— Я его программу вообще не слышал. Просто Порошенко «оброс» уже.

Фото: TUT.BY

— Нам нужна демократия. Настоящая. И чтобы мафиози меньше в стране были, — сообщил пенсионер Владимир Николаевич, который поддержал Зеленского.

Владимир Николаевич пришел на участок со своей супругой. Они переехали в Беларусь из Луганска. С тех пор живут в агрогородке Томашовка. Для них главный пункт предвыборных компаний кандидатов — это решение конфликта на Востоке Украины:

Фото: TUT.BY

— Хотелось бы, чтобы новый президент помог нашей Украине выжить и стать на ноги, — резюмировал Владимир Николаевич.

Житель Брестского района Иван фамилию своего кандидата не назвал:

— Я голосовал за президента, который будет обращать внимание на людей. Хотелось бы, чтобы после выборов люди жили лучше. С кем поддерживать отношения: Востоком или Западом, — это вторичное. Главное, чтобы люди могли в своей стране нормально работать, зарабатывать, получать пенсии и на Запад ездить не на заработки, а в гости.