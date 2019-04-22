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«Знакомые получают $153 пенсии. Как за них прожить?»

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  • 22.04.2019, 11:10
  • 2,073
Иллюстрационное фото bymedia

Жизнь глазами бобруйского пенсионера.

Пенсионер из Бобруйска Анатолий Одиноков рассказал bobruisk.ru, как ему живется в последнее время, что волнует, радует и огорчает:

– Радостного в последнее время не так уж много. Беспокоит состояние медицины у нас в городе. У меня три года сильная боль в левом бедре, перепробовал все народные средства, таблетки, ничего не помогает, потому это самый больной вопрос для меня. Отношусь к поликлинике №4. Постоянно нет специалистов: то в отпуске, то в декретном, то вовсе отсутствуют. С узкими специалистами во всем городе проблема. Сделать УЗИ, МРТ – проблема.

Тревожит рост цен, а зарплаты и пенсии у людей не растут. Мои знакомые, которые много лет работали водителями-международниками, получают 320 рублей пенсии, как за них прожить? Продукты все дорожают, коммунальные услуги резко подорожали. Младшая дочь живет в Бобруйске, а старшая в Питере – там тоже несладко, но люди хоть могут заработать. У нас на предприятиях все грустно, проблемы везде. Хорошие специалисты уезжают в ту же Россию.

Слежу за выборами в Украине. Я бы отдал свой голос за Владимира Зеленского, он человек искусства, закончил юридический институт.

Радует одно – мои близкие и родные. У нас с супругой двое внуков и правнук. И когда родные нас навещают – это самая большая радость.


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