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У украинцев есть чувство юмора

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  • Дмитрий Травин
  • 22.04.2019, 11:37
  • 1,641
Дмитрий Травин

Успешная Украина будет стимулом к переменам для российских элит.

В конце концов, демократия - совсем не обязательно правильный выбор народа. Если автократия - это унылый застой, продолжающийся до конца земного срока правителя, то демократия - это возможность получать новый шанс с каждым новым избирательным циклом. И Украина сегодня такой шанс получила. Мне думается, что каждый, кто хочет перемен в России, должен желать успеха Украине, поскольку от того, как пойдут события там, во многом зависит наша судьба.

Успешная Украина будет образцом для постпутинской России, стимулом к переменам для российских элит в то время, когда они перестанут дрожать, слыша гневный окрик своего барина. Если же Украина провалится, российским властям будет легче манипулировать той широкой массой народа, которая всегда следует за телевизором.

Рано или поздно как Россия, так и Украина добьются успеха. Но хотелось бы рано, а не поздно. И совпадение наших желаний с нашими возможностями во многом зависит от Владимира Зеленского. Я на него надеюсь.

Дмитрий Травин, «Фейсбук»


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