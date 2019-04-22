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Мозырский НПЗ хочет выставить России счeт за ремонт испорченного оборудования

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  • 22.04.2019, 14:21
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На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе дорогостоящее оборудование испортилось от некачественной российской нефти.

Это подтвердил Еврорадио заместитель главного инженера Мозырского НПЗ Дмитрий Шурпач. Оборудование подверглось коррозии из-за нефти с высоким содержанием хлора:

"Из-за коррозии оборудование испортится. Причина: нефть с повышенным содержанием хлора. Это факт установлен. Теперь оборудование испортится, мы его тут же оперативно ремонтируем и ведём постоянный жёсткий контроль, чтобы при первых признаках решать проблему и не допустить развития событий в негативном ключе".

Оперативный ремонт оборудования идет за счёт Мозырского НПЗ, и неизвестно, возможно ли будет привлечь к ответственности российских поставщиков нефти. По словам Дмитрия Шурпача, сейчас с этой ситуацией разбираются юристы:

"Не могу сказать, за чей счёт будет ремонт оборудования, с этим сейчас разбираются юристы. Сейчас ремонтируем сами, а вот за чей счет в итоге будет "банкет" — это уже не ко мне. Вполне возможно, что можно будет россиянам выставить счёт. Надеюсь, над этим сейчас работают на государственном уровне. Но такой информацией я не владею".

В последние несколько дней на завод поступает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики. Это сырьё обладает повышенной коррозионной активностью, что и привело к поломке оборудования. Рабочие демонтировали его и начали ремонт.


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