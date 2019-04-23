Олег Белоколос: Надеюсь, что Зеленский сделает Минские переговоры более прозрачными 5 23.04.2019, 15:05

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Важно, чтобы новый президент Украины не растерял полученный на выборах кредит доверия.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины со значительным отрывом от Петра Порошенко стал Владимир Зеленский.

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности украинского аналитического центра «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос в интервью для сайта Charter97.org прокомментировал результаты президентских выборов в Украине и возможные последствия для политики Киева в отношении Беларуси.

- Как вы объясните такой значительный отрыв Владимира Зеленского от своего оппонента – действующего президента Петра Порошенко?

- Сыграли роль те факторы, о которых я говорил сразу после первого тура президентских выборов.

Во-первых, это разочарование украинцев в политиках, которые 27 лет находились на нашем политическом Олимпе и порядком надоели.

Во-вторых, это коррупция, которая вызывает раздражение у многих избирателей.

В-третьих, слабость электорального ресурса кандидата в президенты Петра Порошенко. Кандидаты, которые имели влияние на электорат в первом туре (Юлия Тимошенко, Олег Ляшко и другие) критически высказывались о политике Порошенко.

То, что Порошенко не набрал во втором туре и 25% голосов, говорит о реальном уровне доверия украинцев к нынешней власти.

- Как может отразиться избрание Зеленского на политике Украины по отношению к Беларуси?

- Откровенно говоря, мне сложно сказать, какой будет политика новой администрации на белорусском направлении. Во многом все будет зависеть и в том числе от того, какую внешнеполитическую команду Зеленский сформирует вокруг себя.

Но прежде всего нового главу Украины будет интересовать, а что же на самом деле произошло в Нормандском формате, какая на самом деле ситуация в Минском формате, что там вообще происходит.

Потому что полузакрытый характер этих встреч дезориентирует украинцев и не дает нам возможности понять: а в чем результат этих пяти лет, какая работа была проделана и что делать дальше?

Думаю, что до тех пор, когда новый президент не получит ответы, что происходит на этом участке, будут определяться дальнейшие шаги в отношении Беларуси.

В условиях конфронтации с Россией это самый главный приоритет для Украины. Если говорить об общем контексте, то еще до оглашения официальных результатов выборов, только за вчерашний день, была масса звонков мировых лидеров с поздравлениями Зеленскому – из США, Германии, Польши, Брюсселя. Состоялся разговор с премьером Израиля Нетаньяху, есть приглашения в Израиль и Берлин.

Потому при всей важности Беларуси, как ближайшего соседа, для Украины, какая-то линия в отношении вашей страны будет выстроена, когда новый президент получит ответы на вопросы по Минскому процессу. Да и не только президент – ответов на них ждет все украинское общество. Потому что для меня, как для эксперта, до сих пор непонятно, что происходило в Минске в течение пяти лет и какой результат.

- Вы считаете, что Зеленский может сделать Минский процесс более прозрачным?

- Я очень сильно надеюсь, что Владимир Зеленский сделает эти переговоры более прозрачными. Его линия поведения вселяет в меня определенный оптимизм и веру в то, что эта информация станет более открытой. И наше общество будет наконец лучше понимать, что там происходить – не по отрывочным комментариям.

Я уверен, что общение Зеленского с украинцами будет носить более открытый и регулярный характер. Надеюсь, он осознает, какой кредит доверия он получил и постарается не обмануть тех людей, которые проголосовали за него по всей Украине.

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