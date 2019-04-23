закрыть
23 апреля 2019, вторник, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Олег Белоколос: Надеюсь, что Зеленский сделает Минские переговоры более прозрачными

5
  • 23.04.2019, 15:05
  • 1,154
Олег Белоколос
Фото: Укринформ

Важно, чтобы новый президент Украины не растерял полученный на выборах кредит доверия.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины со значительным отрывом от Петра Порошенко стал Владимир Зеленский.

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности украинского аналитического центра «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос в интервью для сайта Charter97.org прокомментировал результаты президентских выборов в Украине и возможные последствия для политики Киева в отношении Беларуси.

- Как вы объясните такой значительный отрыв Владимира Зеленского от своего оппонента – действующего президента Петра Порошенко?

- Сыграли роль те факторы, о которых я говорил сразу после первого тура президентских выборов.

Во-первых, это разочарование украинцев в политиках, которые 27 лет находились на нашем политическом Олимпе и порядком надоели.

Во-вторых, это коррупция, которая вызывает раздражение у многих избирателей.

В-третьих, слабость электорального ресурса кандидата в президенты Петра Порошенко. Кандидаты, которые имели влияние на электорат в первом туре (Юлия Тимошенко, Олег Ляшко и другие) критически высказывались о политике Порошенко.

То, что Порошенко не набрал во втором туре и 25% голосов, говорит о реальном уровне доверия украинцев к нынешней власти.

- Как может отразиться избрание Зеленского на политике Украины по отношению к Беларуси?

- Откровенно говоря, мне сложно сказать, какой будет политика новой администрации на белорусском направлении. Во многом все будет зависеть и в том числе от того, какую внешнеполитическую команду Зеленский сформирует вокруг себя.

Но прежде всего нового главу Украины будет интересовать, а что же на самом деле произошло в Нормандском формате, какая на самом деле ситуация в Минском формате, что там вообще происходит.

Потому что полузакрытый характер этих встреч дезориентирует украинцев и не дает нам возможности понять: а в чем результат этих пяти лет, какая работа была проделана и что делать дальше?

Думаю, что до тех пор, когда новый президент не получит ответы, что происходит на этом участке, будут определяться дальнейшие шаги в отношении Беларуси.

В условиях конфронтации с Россией это самый главный приоритет для Украины. Если говорить об общем контексте, то еще до оглашения официальных результатов выборов, только за вчерашний день, была масса звонков мировых лидеров с поздравлениями Зеленскому – из США, Германии, Польши, Брюсселя. Состоялся разговор с премьером Израиля Нетаньяху, есть приглашения в Израиль и Берлин.

Потому при всей важности Беларуси, как ближайшего соседа, для Украины, какая-то линия в отношении вашей страны будет выстроена, когда новый президент получит ответы на вопросы по Минскому процессу. Да и не только президент – ответов на них ждет все украинское общество. Потому что для меня, как для эксперта, до сих пор непонятно, что происходило в Минске в течение пяти лет и какой результат.

- Вы считаете, что Зеленский может сделать Минский процесс более прозрачным?

- Я очень сильно надеюсь, что Владимир Зеленский сделает эти переговоры более прозрачными. Его линия поведения вселяет в меня определенный оптимизм и веру в то, что эта информация станет более открытой. И наше общество будет наконец лучше понимать, что там происходить – не по отрывочным комментариям.

Я уверен, что общение Зеленского с украинцами будет носить более открытый и регулярный характер. Надеюсь, он осознает, какой кредит доверия он получил и постарается не обмануть тех людей, которые проголосовали за него по всей Украине.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url


РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe


Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко