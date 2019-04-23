В Минске открылся бар в стиле секретной американской авиабазы AREA 51

В Минске открылся бар в стиле секретной американской авиабазы AREA 512
- 23.04.2019, 20:39
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AREA 51 — это самая секретная американская авиабаза, которая находится посреди пустыни Невада.
На Зыбицкой продолжают открываться новые бары. Пару недель назад здесь открылся гастробар «Лес» с нетипичными для барных улиц концепцией и интерьером, теперь запустился новый проект — бар AREA 51, в котором обыгрывают тематику самой секретной американской авиабазы, передает tut.by.
Новое место открылось на месте закрывшегося бара «Облако». Метраж небольшой — всего 52 квадратных метра. Владелец заведения Сергей говорит, что в прошлом году купил «Облако» примерно на 70% готовности к открытию.
Закрывать его и кардинально менять интерьер под AREA 51 в разгар сезона было финансово невыгодно, поэтому перезапустился бар только сейчас.
AREA 51 — это самая секретная американская авиабаза, которая находится посреди пустыни Невада, где испытывают новейшие летательные аппараты.
Учредитель нового бара говорит, что сам последние 16 лет жил в Америке и знает, что об AREA 51 постоянно ходят какие-то слухи.
— Из-за недостатка информации у людей развивается фантазия, они размышляют: «А что же там на самом деле происходит?» Бар — это моя попытка пофантазировать на тему, как бы авиабаза могла выглядеть в условиях бара.
Сергей говорит, что уехал из Беларуси в 2002 году и долгое время здесь не появлялся.
— Мне захотелось открыть что-то новое для Минска, и чтобы это было для души, — резюмирует владелец.
Пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели.