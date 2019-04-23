В Минске открылся бар в стиле секретной американской авиабазы AREA 51 2 23.04.2019, 20:39

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Фото: tut.by

AREA 51 — это самая секретная американская авиабаза, которая находится посреди пустыни Невада.

На Зыбицкой продолжают открываться новые бары. Пару недель назад здесь открылся гастробар «Лес» с нетипичными для барных улиц концепцией и интерьером, теперь запустился новый проект — бар AREA 51, в котором обыгрывают тематику самой секретной американской авиабазы, передает tut.by.

Новое место открылось на месте закрывшегося бара «Облако». Метраж небольшой — всего 52 квадратных метра. Владелец заведения Сергей говорит, что в прошлом году купил «Облако» примерно на 70% готовности к открытию.

В новом заведении владелец постарался сделать упор на интерьер. Многое делали под заказ. Барная стойка, например, — это крыло самолета, выполненное из металла. А во фюзеляж самолета встроен диджейский пульт

Закрывать его и кардинально менять интерьер под AREA 51 в разгар сезона было финансово невыгодно, поэтому перезапустился бар только сейчас.

AREA 51 — это самая секретная американская авиабаза, которая находится посреди пустыни Невада, где испытывают новейшие летательные аппараты.

Столы и подстолья выполнены в форме авиационных мин из металла, сами столешницы — массив, на котором изображены чертежи. Вместо крючков для одежды — патроны

Учредитель нового бара говорит, что сам последние 16 лет жил в Америке и знает, что об AREA 51 постоянно ходят какие-то слухи.

— Из-за недостатка информации у людей развивается фантазия, они размышляют: «А что же там на самом деле происходит?» Бар — это моя попытка пофантазировать на тему, как бы авиабаза могла выглядеть в условиях бара.

Сергей говорит, что уехал из Беларуси в 2002 году и долгое время здесь не появлялся.

— Мне захотелось открыть что-то новое для Минска, и чтобы это было для души, — резюмирует владелец.

Пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели.