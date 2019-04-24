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Страстная неделя: что можно и что нельзя делать перед Пасхой

  • 24.04.2019, 8:59
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Главные традиции и обряды последней недели перед Воскресением Христовым.

Страстная неделя 2019, или Страстная седмица начинается у православных христиан сегодня, 22 апреля. Это самые скорбные дни перед светлым праздником Воскресения Христова. Каждый день Страстной недели называется Великим – по значимости событий. Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой.

"Сегодня" пишeт о значение каждого дня Страстной седмицы, о главных приметах, обычаях и традициях последней недели перед Воскресением Христовым 2019.

Великий понедельник

В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета – о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся в своих грехах душу.

В Великий понедельник 22 апреля нужно закончить все работы по дому и на участке возле него: покрасить, отремонтировать, вычистить, не откладывая на другие дни.

Великий вторник

Богослужения повествуют о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде. Этот день православные христиане обычно посвящают работе с одеждой (стирка, глажка, штопка). В другие дни эти работы проводить не рекомендуется.

Великая среда

По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться.

Великий четверг

Тайная вечеря. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий" (12 частей из четырех Евангелий), на которой вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься.

В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. И в четверг же начинают готовить пасхи (куличи). Считается, что перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство, иначе пасхальные куличи не получатся. В Чистый четверг в церквях зажигают огонь, который нужно сохранить и донести до своего дома. Эта свечка будет весь год защищать дом от пожара.

Великая пятница (Страстная пятница)

Это самый скорбный день седмицы. В этот день нужно полностью воздержаться от пищи. Православные христиане вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу.

В это день нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку.

Великая суббота

В церквях вспоминают погребение Христа. При этом священнослужители уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Это день тишины и покоя. Не стоит предаваться веселью и распитию алкоголя. Многие верующие и в этот день отказываются от пищи. Но разрешается один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.


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