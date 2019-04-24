Люксембург оказался самой открытой для бизнеса страной мира 3 24.04.2019, 10:33

В рейтинге страны оцениваются по пяти критериям.

Люксембург занял первое место мирового рейтинга открытых для бизнеса стран Best Countries Open for Business 2019, сообщает euro-pulse.ru.

Следом идут Швейцария и Панама. В первой десятке также оказались Швеция (на 4-м месте), Дания (на 5-м) и Финляндия (на 9-м). Люксембург удерживает пальму первенства второй год подряд.

В рейтинге страны оцениваются по 5 критериям: прозрачность взаимодействия бизнеса и государства, уровень коррупции, размер налогов, стоимость производства и сложность бюрократических процедур. Рейтинг основывается на опросе, в котором приняли участие больше 20 тысяч человек из 80 стран мира.

Россия заняла предпоследнее, 79-е место – респонденты отметили сложность бюрократических процедур и высокий уровень коррупции.

Рейтинг Best Countries Open for Business ежегодно составляется американским журналом US News & World Report. Его результаты учитываются в рейтинге лучших стран мира, где 4 из 10 первых мест в 2019 году заняли страны ЕС – Германия, Великобритания, Швеция и Франция.