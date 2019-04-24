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Британский дипломат: Права человека – неотъемлемая часть наших отношений с Беларусью

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  • 24.04.2019, 15:00
Мартин Харрис
Фото: МИД Великобритании

Этот вопрос не может быть предметом торговли между Минском и Западом.

Директор Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Мартин Харрис отмечает, что права человек имеют очень важное значение для отношений с Беларусью и на них нельзя смотреть, как на вопрос торговли между Минском и Западом, сообщает «Белсат».

«Это неправильный взгляд на этот диалог, и я не думаю, что белорусские власти так его рассматривают. Это не «ты мне, я тебе», надо понимать, что это важно для развития самого белорусского общества, ради самой Беларуси, а не для внешних партнеров. И мы обсуждаем эти вопросы именно в таком ключе», – заявил он в интервью tut.by.

Харрис рад, что британское посольство в Минске поднимает эти темы. Проблемы, которые это может вызвать в отношениях с белорусским властью, дипломата не пугают.

«Наши партнеры здесь понимают, что это часть общего пакета отношений с Великобританией. Мы демократия, очень старая демократия, у нас сильный парламент, в котором много принципиальных точек зрения. И одна из вещей, которая беспокоит наших депутатов – права человека, включая права человека в Беларуси. У наших министров есть обязанность отвечать на запросы парламента. И если вы хотите строить отношения с демократическим государством, таким, как Великобритания, невозможно игнорировать эти вопросы», – говорит он.

Харрис приехал в Минск на прошлой неделе. Он встретился с правозащитниками и представителями гражданского общества, а также с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко.

«Обе стороны понимают, что [права человека] – неотъемлемая часть наших отношений. Основа этих отношений – обязанности, которые мы принимает по отношению друг к другу в ОБСЕ или ООН. У нас уже есть эти общие стандарты, на основании которых мы можем обсуждать права человека», – отмечает Харрис.


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