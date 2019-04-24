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Белорусский рубль ослаб ко всем валютам

  • 24.04.2019, 15:15
  • 1,869

Доллар, евро и российский рубль подорожали.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 апреля прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,006 — до 2,0944 рубля.

Евро поднялся на BYN0,0005 — до 2,3495 рубля.

Российский рубль подорожал на BYN0,0006 — до 3,2757 белорусских рублей за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


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