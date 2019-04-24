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Производство самолетов и вертолетов в РФ рухнуло на 40%

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  • 24.04.2019, 19:40
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Речь идет как о гражданских, так и о военных самолетах и вертолетах.

Производство в России летательных аппаратов, в том числе коммерческих, в первом квартале текущего года упало на 42,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Речь идет как о гражданских, так и о военных самолетах и вертолетах. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на данные Росстата.

Это одно из крупнейших падений среди основных компонентов промпроизводства за данный период. В 2018 году выпуск самолетов и вертолетов, включая космические, упал на 13,5 процента.


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