Польша остановила транзит российской нефти из Беларуси 18 25.04.2019, 7:42

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Решение принято на неопределенный срок.

Польша приостановила транзит нефти из Беларуси по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, сообщает БелТа.

Как сообщается, компания PERN, которая является оператором польского участка нефтепровода, заявила белорусской стороне в телефонограмме, что нефтеперерабатывающие заводы "в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок".

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко подтвердила остановку транзита в польском направлении. По ее словам, подобный шаг "влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу", а также "усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта".

Днем ранее, 23 апреля, Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. Решение было вызвано резким снижением качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Напомним, 19 апреля белорусский государственный концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества российской нефти. В российской Транснефти подтвердили наличие проблем и пообещали решить их к 22–23 апреля. В компании сообщили, что источник загрязнения обнаружен в 1,5 тыс. км от белорусской границы - в Самарской области.

Белорусский концерн ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из-за некачественного сырья. Минск попросил "Транснефть" увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", где качество нефти соответствует ГОСТу.

Главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил 22 апреля, что белорусские НПЗ смогут получить качественную российскую нефть примерно через 8–10 дней с учетом протяженности нефтепровода.