«Хотела пойти в туалет кассиром — не взяли с двумя высшими» 25.04.2019, 9:59

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Как живут белорусы с доходом до $200.

«У меня есть мечта — съездить всей семьей на море. Но мы не можем накопить даже на телевизор — берем в рассрочку. Что уж говорить о путевках в Турцию», рассказывает многодетная мама Мария. «Нужно было купить ботинки на весну, по нынешним ценам сама бы не потянула, спасибо, родители помогли, дали 100 рублей», говорит молодой специалист Екатерина. Средняя зарплата по стране за март составила 1057 рублей, но реальные доходы некоторых белорусов сильно отличаются от этой суммы в меньшую сторону. В некоторых семьях едва приходится 250 рублей на человека. Сайт tut.by узнал, как живут люди с доходом меньше 400 рублей.

«У меня два высших образования, но в общественный туалет кассиром не взяли»

Мария (имя героини изменено по ее просьбе — прим.авт.) и ее муж воспитывают четверых детей. Семья живет в деревне. Их месячный бюджет составляет около 1500 рублей, то есть в среднем 250 рублей на человека.

— Работает у нас в семье пока только муж. Он животновод на колхозной ферме. Зарплата у него довольно скромная и меняется от месяца к месяцу — один раз может получить 550 рублей, второй — 600, иногда 600 с копейками, — рассказывает Мария. — Я сейчас в декрете. Получаю универсальное пособие на младшего ребенка, за старших доплачивают. В сумме получается 470 рублей. Еще одна статья дохода нашей семьи — алименты. Трое старших детей — это дети мужа от первого брака. Их мама на них дает 450 рублей.

Мария рассказывает, что жилья у них своего нет, живут в служебном доме от колхоза.

— За дом, вывоз мусора и прочее мы платим около 25 рублей. За электричество — 100−120. Такая большая сумма получается потому, что у нас вода из скважины, насос много электричества тянет. Плюс водонагреватель. Да и вообще у нас на 60 квадратах 6 человек — то чайник включается, то микроволновка, то стиралка, — перечисляет женщина. — За интернет, стационарный телефон, телевидение платим чуть больше 30 рублей. За все мобильные телефоны — у старших детей тоже есть, где-то 60 рублей.

Еще из обязательных платежей у семьи детский сад и кружок по рисованию для одного из детей.

— Детский сад со скидкой 50% обходится в 28 рублей. Трое детей у нас ходит в музыкальную школу, но это бесплатно. За кружок отдаем в районе 8 рублей. Плюс еще туда нужна бумага, какие-то принадлежности, — рассказывает многодетная мама.

Кроме всего прочего, семья платит несколько рассрочек, потому что накопить на какие-то большие покупки с такими доходами просто не получается.

— Окна меняли в доме, потом двери, телевизор покупали, потому что наш старенький сломался. Мы постоянно что-то берем в рассрочку, но стараемся чтоб платежи в месяц не превышали 200 рублей, — говорит Мария. — Обычно я получаю детские и сразу через интернет-банкинг плачу рассрочки, коммуналку, телефоны, интернет и т.д. Считай, этих денег уже нет.

Еще у семьи есть автомобиль. И, по словам Марии, без него никак. В деревне нет ни школы, ни садика, ни больницы. Только магазин. Приходится детей возить в соседнюю.

— Автобусы у нас не ходят. На маршрутке от деревни до города доехать — плати 5 рублей. Иногда, если проголосуешь, тормознешь как попутку, может повезти за 2 рубля доехать, — называет расценки Мария. — Машина у нас не новая, поэтому деньги уходят не только на бензин, но еще и на ее ремонт. В среднем машина в месяц тянет рублей 150. Если ломается, то на ремонт приходится одалживать, потом как-то отдаем. По-другому не получается.

Немало денег у семьи уходит и на продукты несмотря на то, что покупают они только все самое необходимое.

— Муж получает зарплату, мы едем в какой-то большой магазин и покупаем продукты на месяц — упаковку муки, 6 килограммов сахара, 4 бутылки растительного масла. Еще нужны деньги на ежедневные походы в магазин — молоко, масло, сметану, хлеб, батон, а то и два батона брать нужно, дети любят. Младшей дочке йогурты покупаем. Ее приходится возить в садик к 9:00, потому что старшим на занятия к этому времени. На завтрак она не успевает, приходится кормить дома. А йогурт — это единственный вариант, чем ее можно покормить спросонья. На продукты не считая тех, что покупаем на месяц, нужно рублей 350−400.

На одежде семье тоже приходится экономить, дорогие вещи, к примеру, зимние куртки, детям покупают по очереди.

— У всех моих родственников и родственников мужа многодетные семьи. Поэтому мы собираем деньги и я еду в Москву, покупаю вещи на всех оптом. Упаковку носков, упаковку трусов, чтоб на год хватило. Упаковку портфелей — нашей семье их надо целых 3, — делится секретами экономии женщина. — В течение года стараюсь где-то на совместных покупках через интернет вещи брать. У нас райцентр недалеко, но там цены выше, чем даже в Минске.

В этом году было тяжело, потому что вышло, что всем детям зимние куртки покупать пришлось. Старшая — подросток, ей не угодишь, уже модное хочется. Нам еще повезло, что мальчики не очень быстро растут. К примеру, пары обуви хватает на осень и на весну. Туфли в школу покупаем осенью, весной они еще как раз. Но из-за того, что обувь дешевая, она не всегда может выдержать два сезона, рвется. Младшей дочке многие вещи родственники отдают.

Даже из своего маленького бюджета семья старается выкроить хоть какие-то деньги на отдых и развлечения.

— У нас трое школьников. Приходят домой и говорят: «У нас поездка в цирк в Минск!». Надо 25, а то и 30 рублей, плюс автобус оплатить. Даже по 25 рублей — это 75 рублей мне нужно отдать на билеты. Ну и каждому хоть по 20 рублей дать с собой, чтоб и какую-то игрушку купили, поп-корн. Они же не будут ходить и смотреть на других. Покушать дать с собой, попить. Если грубо посчитать, то на троих мне нужно отдать 150 рублей, чтобы они просто съездили в цирк, — подсчитывает женщина. — И одного кого-то не отправишь, потому что остальные дети обидятся. В интернете был конкурс, мы выиграли билеты в дельфинарий минский. Но за дорогу туда, даже если мужа не брать в расчет, 20 рублей в одну сторону. Итого 40 рублей туда и обратно. Но мы съездили, хорошо отдохнули.

У Марии есть мечта — съездить всей семьей на море.

— Но даже самые дешевые путевки в Турцию стоят чуть ли ни 500 долларов на человека. Мы не можем накопить на телевизор — берем в рассрочку. Что уж про путешествие за 3000 долларов говорить, — вздыхая говорит многодетная мама. — Вообще у меня два высших образования. До декрета была зарплата меньше, чем я сейчас получаю детских. Теперь понимаю, почему у моего брата 5 детей. В июне мне выходить из декрета. На работу, с которой я в него ушла, вернуться не получается, да и желания нет. Очень долго искала себе что-то. У нас на трассе есть платный туалет. Просила, возьмите меня кассиром туда, я выйду из декрета, пособие перестану получать, а у меня 4 детей. Не взяли, потому что 10 человек очереди на это место. Зарплата там хорошая — 450 рублей.

Но работу Мария все-таки нашла, предложили в городе. Зарплату обещают неплохую, даже можно в город ездить ради нее.

— Если кто-то думает, что многодетным государство много дает, — это ошибка, — говорит женщина. — Родился у нас 4 ребенок. Через пол года решили подать документы на бесплатное детское питание как многодетные и малообеспеченные. Подали. Местные власти посчитали, сколько денег приходится на одного члена семьи. Говорят, что по 2 рубля лишних, не положено, приходите через полгода, может, что-то изменится. Через полгода пришли — говорят, у вас рубль лишний — хорошо живете! Выплаты как многодетные мы получаем только к школе. К прошлому учебному году дали около 30 рублей на ребенка, а к этому — около 50. Но как-то крутимся.

«Не знаю как бы жила, если бы родители не помогали»

Екатерина (имя героини изменено по ее просьбе — прим. авт.) — молодой специалист, работает бухгалтером по распределению в одном их хозяйств Гродненской области. Зарплата у девушки небольшая — всего 400 рублей.

— Это очень мало! — сразу заявляет Екатерина. — Спасает то, что живу в городском поселке, где нет абсолютно никаких развлечений и соблазнов, которые могли бы стать еще одной статьей расходов. От работы мне дали квартиру, которую делю еще с одной девушкой. Поэтому оплату коммунальных услуг делим на двоих — выходит где-то по 70 рублей в месяц. Ещё рублей 60 уходит на средства зубную пасту, стиральные порошки, моющие средства и другие средства гигиены, бытовую химию. Без этого никак не обойтись. Не шикую, всегда смотрю на соотношение цены и качества.

На еду, как говорит Катя, в месяц уходит тоже немаленькая сумма.

— Хоть ем немного, беру самое необходимое — хлеб, молоко, кефир, недорогое мясо, ухожу из магазина, отдав кругленькую сумму. Иногда хочется себя и побаловать, но бюджет не позволяет, — рассказывает девушка. — В среднем в месяц рублей 200 отдаю за продукты.

«Выглядеть тоже хочется хорошо», говорит Катя. По ее словам, даже не самая дорогая одежда влетает в копеечку.

— Выделить деньги на дорогие и качественные вещи у меня не получается, чаще одеваюсь на рынке. Низкая цена — это большой плюс, но есть и минус — дешевая одежда быстро изнашивается. После пары стирок одежда приходит в негодный вид, появляются катышки и теряется цвет — констатирует молодой специалист. — Про обувь я вообще молчу. Нужно было купить ботинки на весну, по нынешним ценам сама бы не потянула, спасибо, родители помогли, дали 100 рублей.

Хоть Катя и живет в небольшом поселке, иногда ей приходится пользоваться общественным транспортом. А ведь еще и к родителям съездить нужно. На это у нее уходит еще 20 рублей. Еще 20 рублей девушка тратит на мобильную связь.

— Еще мне нужно выписывать газеты в добровольно-принудительном порядке. А если у кого-то случится день рождения — это настоящий форс-мажор. В прошлом месяце подарки коллегам 10 рублей потянули, — говорит Катя. — Простуды тоже для меня обычно оборачиваются дырой в бюджете, не говоря уже о, к примеру, поломке ноутбука, телефона или еще чего-то. Если честно, то я во многом себе отказываю. И вообще не знаю как бы жила, если бы родители не помогали. Если примерно прикинуть, то в прошлом месяце я потратила рублей 530, при том, что я ничего лишнего, без чего можно обойтись не покупала. Это на 130 рублей больше, чем я зарабатываю.