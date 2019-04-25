Куда США, ОПЕК и Россия выведут нефть? 2 25.04.2019, 10:18

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Санкции Трампа против Ирана создали новую ситуацию.

Предыдущий антииранский ход США, когда крупнейшим покупателям иранской нефти, таким как Китай, Индия, Япония, Турция, и еще четырем странам временно было разрешено приобретать нефть у Ирана, не оказал значительного давления на цены. Но последний удар США по иранской нефти (решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана — прим. ред.) повлияет не только на цены на черное золото. На повестке дня — разделение мира в новой торговой войне. Речь идет даже о переполохе в Персидском заливе, пишет турецкое издание Habertürk (перевод – inosmi.ru).

Китай заявил, что продолжит торговать с Ираном, несмотря на давление США. Россия промолчала, поскольку цены на нефть поднимутся. Такие соседние страны, как Турция, и те государства, что торгуют с Ираном, впервые всерьез почувствуют на себе влияние этих событий. Таким образом возникнут новые блоки тех, кто молчит в ответ на решение США или, как Европейский Союз, ищет решения, или остро реагирует.

На долю Саудовской Аравии приходится треть всей добычи ОПЕК, и это заклятый враг Ирана. Можно сказать, «запасное колесо» США. С Ираном у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов есть такая колючая проблема, как Ормузский пролив.

А США, крупнейший производитель нефти, помимо ОПЕК и России, — главный герой происходящих событий. После принятого ими решения цена на нефть «Брент» (Brent) приближается к 80 долларам за баррель, на нефть «Западный Техас» (WTI) — вот-вот достигнет 70 долларов за баррель.

Эта картина, возникшая после заявления Белого дома о том, что восьми странам, которые были исключены из нефтяных санкций против Ирана, больше не будет предоставлена такая привилегия, в то же время кладет начало новым событиям. В дальнейшем последуют более ожесточенные споры.

Решение президента США Дональда Трампа, нацеленного на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю и лишить режим его основного источника дохода, повлияет экономически и политически на многие страны. Создаст новую ситуацию, которую мы не можем предвидеть. Вдобавок к угрозам США приостановить поставку Турции истребителей Ф-35 (F-35) в ответ на покупку ею российских систем противовоздушной обороны С-400, энергетической битве в Средиземном море теперь вдруг одним из самых горячих для нас вопросов стал Иран.