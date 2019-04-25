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Немецкий юрист о белорусской пенсионной системе: «Это грабеж!»

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  • 25.04.2019, 13:47
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Как может быть, чтобы только брали и ничего не возвращали?

Ноябрь 2019-го и август 2020-го – приблизительно в это время должны состояться парламентские и президентские выборы в Беларуси. А значит, можно раздавать предвыборные подарки. С мая белорусам подтянут трудовые пенсии и пенсии по возрасту (в среднем на 6,3%) до 411-ти и 418 рублей соответственно. День солидарности поколений в столице отметили проведением международного Форума сеньёрских организаций, сообщает «Белсат».

О том, как на самом деле выглядит жизнь пенсионеров в Беларуси, журналисты поговорили с председателем общественного объединения пенсионеров «Наше поколение» Татьяной Зелко.

«Повышение пенсионного возраста - это не выход. У вас есть столько рабочих мест, таких, чтобы пенсионер со своим опытом мог достойно работать?

Нет, они предлагают уборщицей, няней или что-то подобное. И то не всегда.

А продолжительность жизни, особенно после Чернобыльской аварии, которая?

У нас половина мужчин не доживает до пенсии! Но они платят (отчисления в пенсионный фонд – ред.). Люди работают, они везде платят, все абсолютно взносы.

Но если не хватает стажа перед выходом на пенсию - всего какой-то месяц! - а люди продолжают работать и получают пенсию, значит, этот стаж им не зачтется! И хотя ты платишь эти взносы - никто тебе пенсию не начислит.

Один немецкий политик и юрист сказал: «Это грабеж среди бела дня! Ты, наверное, чего-то не понимаешь, такого быть не может, чтобы только брали и ничего не возвращали!»


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