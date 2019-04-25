закрыть
25 апреля 2019, четверг, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Житель Гомеля выиграл суд против властей

  • 25.04.2019, 14:57
  • 1,749
Петр Марковский

Милиция не смогла даже толком определить сроки «правонарушения» гомельчанина.

24 апреля судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович отправил на доработку в местный РОВД административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя областного центра Петра Марковского. Судья посчитал, что милицией не определены сроки начала и окончания совершения правонарушения, сообщает «Гомельская весна».

Протокол по делу составлен 1 марта, следовательно, у стражей порядка есть буквально одна неделя на устранение недостатков. В противном случае дело будет прекращено ввиду пропуска двухмесячного срока, в течение которого он должен быть рассмотрен.

Мужчину обвиняют в том, что еще осенью прошлого года на своей странице в социальной сети «Фейсбук» он поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов». Обвиняемый знать не знал об анархистской группе, занесенную в список экстремистских. Аналогичной ситуации в суде придерживается и его адвокат Петр Борисов.

По мнению правозащитника Леонида Судаленко, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм», что всякий раз может привести к нарушению права на распространение информации. Он также напомнил, что аналогичное «анархистское» дело, начатое в Рогачеве, было прекращено в связи с окончанием сроков. В Гомеле суд Железнодорожного района также привлек местного жителя по «анархистской» статье, однако областной суд отменил постановление и дело направил на новое рассмотрение.

Напомним, согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников