Житель Гомеля выиграл суд против властей 25.04.2019, 14:57

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Петр Марковский

Милиция не смогла даже толком определить сроки «правонарушения» гомельчанина.

24 апреля судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович отправил на доработку в местный РОВД административное дело за распространение экстремистских материалов в отношении жителя областного центра Петра Марковского. Судья посчитал, что милицией не определены сроки начала и окончания совершения правонарушения, сообщает «Гомельская весна».

Протокол по делу составлен 1 марта, следовательно, у стражей порядка есть буквально одна неделя на устранение недостатков. В противном случае дело будет прекращено ввиду пропуска двухмесячного срока, в течение которого он должен быть рассмотрен.

Мужчину обвиняют в том, что еще осенью прошлого года на своей странице в социальной сети «Фейсбук» он поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов». Обвиняемый знать не знал об анархистской группе, занесенную в список экстремистских. Аналогичной ситуации в суде придерживается и его адвокат Петр Борисов.

По мнению правозащитника Леонида Судаленко, государственные органы слишком широко трактуют само понятие «экстремизм», что всякий раз может привести к нарушению права на распространение информации. Он также напомнил, что аналогичное «анархистское» дело, начатое в Рогачеве, было прекращено в связи с окончанием сроков. В Гомеле суд Железнодорожного района также привлек местного жителя по «анархистской» статье, однако областной суд отменил постановление и дело направил на новое рассмотрение.

Напомним, согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.