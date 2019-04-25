Кремль пустит под откос колбаса 3 Антон Орехъ

25.04.2019, 18:32

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Антон Орехъ

Когда с поставкой корма в пузо начинаются огорчительные нестроения, у населения сразу портится настроение.

Этот проклятый режим погубят не какие-то ограничения в интернете, где народ «лайкает котиков всяких». И не 146% на выборах погубят правящую хунту. Ее пустит под откос колбаса. Пока народу дают корм – народ норм! Под водочку с колбасой и макаронами можно что угодно впарить населению. Как говорится, «серёдочка сыта – кончики играют». Но как только пойдут перекосы со жрачкой – жди беды.

Нет, народ наш, конечно, терпелив! Народ неприхотлив и всеяден. Когда запрещали хамон-пармезан, это перенесли стоически. Во-первых, потому что даже тогда далеко не каждый покупал импортную пищу. Большинство как сейчас, так и тогда поедали продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов под видом колбасы и оконную замазку, расфасованную как сыр. Но тех, кто уже привык к вкусному и мог себе это позволить – вот их запреты очень огорчили.

Получили распространение «гастрономические туры», когда туристы ездили за границу чисто пожрать. В аэропортах, где особенно много русских, в зонах Duty Free сократили нафиг косметику и сумочки, и поставили продуктовые прилавки. Люди привозили с собой с Большой Земли палки колбасы, «головы» сыра и настоящие шпроты. Никакого урона нашей так называемой мясо-молочной промышленности это не наносило.

Даже если каждый турист привезет по чемодану манчего и прошутто, то в сумме все эти чемоданы за год не перекроют тех вагонов сарделек, которые всего за сутки налепят из розовой массы наши отечественные производители. Но опасность в привозе импортной жратвы в другом. И это не «африканская чума свиней» и «ящур». Нет в хамоне ящура и нет в пармезане чумы свиней и никогда не было.

Для здоровья эти продукты безвредны. Но для идеологии они, безусловно, нежелательны.

Когда-то через таможню проносили Солженицына и журнал «Посев» и несколько десятков книг и журналов были как яд для огромной страны. Точно так же поедание и восхваление заграничной колбасы, противопоставление ее отечественной колбасе и умаление достоинств нашего сервелата вносит ненужный разлад в умы.

Теперь нормально поесть можно будет только тем, кто регулярно бывает за рубежом, и многие из таких людей, к слову, вообще уже перебрались на ПМЖ в чужие края. Потому что сочли для себя оскорбительными предлагаемые властью условия, в том числе и меню.

Сейчас пределы Отечества покинет еще какая-то часть далеко не худших и не лишних сограждан. А потом, как показывает практика, пропадут не только импортные деликатесы, но и самые обычные разносолы, к которым мы привыкли еще в период «лихих 90-х». Вот захочется полопать «докторской» или «любительской», а вместо неё подадут какую-то собачатину.

А когда с поставкой корма в пузо начинаются огорчительные нестроения, у населения сразу портится настроение. А когда население не в духе, властям в России не позавидуешь.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»