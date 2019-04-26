Парк жуликов и воров Сергей Ежов, The Insider

26.04.2019, 13:06

Как пилят на парке «Патриот» и при чем тут повар Путина, дочь Шойгу и сын Ротенберга.

Подмосковный парк «Патриот» уже обошелся россиянам в более чем 20 млрд рублей, а сегодня стало известно, что из денег налогоплательщиков на него выделят еще 1,7 млрд. Кроме того, парк добровольно-принудительно собирает с людей еще и пожертвования на гигантский храм в цветах хаки (на него скинулись уже тысячи людей). При этом, как выяснил The Insider, зарабатывают на этом «военном Диснейленде» друзья Путина и руководство Минобороны. Директором парка стал генерал Гребенюк, за которым тянется вереница коррупционных скандалов, а главой попечительского совета — генерал Тимошев, связанный с офшором, через который вывели деньги из лопнувшего «Инвестбанка». Вдобавок экс-охранник Путина Дюмин (ныне губернатор Тульской области) и повар Путина Пригожин собираются построить тульский вариант парка «Патриот». Сколько они на этом освоят, пока сказать сложно, зато подрядчики уже жалуются, что Пригожин им за работу не заплатил.

Что такое парк «Патриот» и как на него собирали деньги

Первый камень парка «Патриот» Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Воробьев заложили в июне 2014 года. Под территорию парка выделили аж 5 тысяч га под Кубинкой. По задумке Путина, парк должен быть "площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения России", но помимо танков в нем планируют демонстрировать и гигантский храм в цветах хаки высотой в 95 м, вмещающий 6000 человек. Автором «камуфляжного проекта» стал 33-летний Дмитрий Смирнов, руководитель мастерской Сретенского монастыря. Настоятелем этого храма является «духовник Путина» Тихон Шевкунов (известный также как идеолог вторжения в Украину и человек, связанный с Константином Малофеевым). По данным журналистов, работа Смирнова так понравилась Шевкунову, что после строительства храма он стал арт-директором выставки «Россия — моя история» (подробнее о выставке читайте в материале «С царем в голове. Как Минобр и отец Тихон «учат истории» посредством фейковых цитат «врагов России»»).

На храм уже собрали 2,3 млрд рублей — по замыслу Шойгу, он должен строиться только за счет частных инвестиций. Аккумулированием денег занимается специально созданный для этого благотворительный фонд «Воскресение». С призывом перечислять пожертвования выступили ведущий Леонид Якубович, ректор МГУ Виктор Садовничий, композитор-единоросс Игорь Бутман, доверенное лицо Путина Эдгард Запашный, депутаты Госдумы Александр Карелин и Ирина Яровая. Однако никто из них, как выяснил The Insider, не перечислил денег храму — их имена отсутствуют в списке из 54 тысяч жертвователей.

Строительство храма планируют завершить через год, но уже сейчас некоторые причастные к проекту лица могут похвастаться приобретениями. Так, например, глава фонда "Воскресение" спустя месяц после освящения закладного камня (с участием Путина и Владимира Гундяева) купил себе Maybach стоимостью около 10 млн рублей. The Insider выяснил, что залог на авто Каньшин оформил в октябре 2018 года, через два месяца после регистрации патриотического фонда. При этом официальные зарплаты руководству фонда и другие расходы (сайт, связь) составляют около 300 тысяч рублей в месяц. Фонд, впрочем, не единственный источник заработка Каньшина, он также является учредителем нескольких коммерческих компаний, в том числе ООО «Дсп-Мегапир», который, с одной стороны, действует как общественная организация офицеров, а с другой — как бизнес-холдинг. По данным самого холдинга, основная его деятельность — строительство по заказу вооруженных сил, МВД и РПЦ.

Несмотря на то, что храм официально возводится на пожертвования, фактически строительство ведется на государственные деньги: среди жертвователей фонда The Insider нашел множество бюджетных организаций и госведомств. В их числе — Центральный архив Москвы, УГИБДД по Курской области, администрация Октябрьского района ХМАО, военные госпитали и части. Что думают пациенты военных госпиталей и семьи военных о выделении денег на строительство гигантского храма в парке Минобороны — неизвестно, но можно не сомневаться в том, что их мнением и не интересовались.

Частные пожертвования также с трудом можно назвать добровольными — например, в Хабаровском крае военнослужащих заставили скинуться на храм по 500 рублей.

Генерал распилочных войск

Руководителем парка «Патриот» в 2015 году стал отставной генерал Анатолий Гребенюк. С его именем связано множество скандалов, а его трудовая биография по странному совпадению соответствует «графику» резонансных хищений. При министре обороны Сергее Иванове Гребенюк возглавлял Службу расквартирования и обустройства ведомства, в 2007 году он был со скандалом уволен после выволочки, устроенной ему Путиным. Деньги, выделенные государством на возведение военного госпиталя, освоили, а стройка оказалась «виртуальной» — Путин не смог попасть на несуществующий в реальности объект, о сдаче которого рапортовали военные.

Генерал-полковник Анатолий Гребенюк

После скандала куратор виртуальной стройки Гребенюк отправился почему-то не под суд, а в кресло старшего вице-президента госкорпорации «Олимпстрой», отвечавшей за подготовку к зимним играм в Сочи. По оценке члена Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспера, при подготовке к Олимпиаде была разворована треть выделенных на нее денег, примерно 13 млрд евро. Российские власти обвинения МОК отрицали, однако хищения на проектах «Олимпстроя» обнаруживали и российские правоохранительные органы — суммы контрактов завышались на миллиарды рублей, было заведено несколько уголовных дел.

После «Олимпстроя» Гребенюк засветился на другом известном объекте — космодроме «Восточный». Он был первым заместителем рабочей группы по координации строительства объектов космодрома. Объект в Амурской области начали строить в 2011 году. Уголовные дела о хищении начали возбуждать после того, как рабочие стали массово жаловаться на невыплату зарплат. В апреле 2015 года неподалеку от космодрома даже была открыта временная приемная комиссия Генпрокуратуры, которая расследовала факты воровства на этой стройке. Занимавший тогда пост главы администрации президента Сергей Иванов назвал космодром «Восточный» вопиющим примером коррупции. После «Восточного» Гребенюк попал на место директора парка «Патриот», который занимал год, а затем возглавил строительную фирму ООО «Первый Дом». Компания освоила почти миллиард на госзаказах, в том числе и от Минобороны.

Дочка в доле

За офшором Sibanthracite plc, который числится среди жертвователей патриотического храма, стоит миллиардер Дмитрий Босов. Его связывает совместный бизнес с дочерью министра обороны Ксенией Шойгу. Босову принадлежит УК «ВостокУголь», аффилированная с ООО «Арктик Логистик», учредителем которой в 2017 году стала Ксения Шойгу. Дочь министра обороны также выступает руководителем «Лиги Героев», среди проектов которой — забеги с препятствиями «Гонка Героев» и военно-тактическая игра «Битва Героев». Годовой оборот «Лиги» — около 200 млн рублей. Спонсорскую помощь дочери Шойгу оказывают концерн «Калашников», РЖД и другие госкомпании. Участие в проектах дочери Шойгу платное. Стоимость заявки на ближайшую гонку составляет 4 тысячи рублей.

Дом Ксении Шойгу

Как известно из расследования ФБК, Ксения Шойгу уже в 18 лет стала владелицей участка за $9 млн в Барвихе. С прошлого года она занимает пост советника зампреда правления «Газпромбанка». Начинала свою карьеру она в близком к Кремлю банке «Санкт-Петербург». Его миноритарным акционером был и Владимир Путин, а совладельцем является сын экс-министра обороны Сергей Сердюков.

Офшорные патриоты

У парка «Патриот» есть Попечительский совет, в который входят представители политической и деловой элиты, в т.ч. врио губернатора Петербурга Александр Беглов, президент «Сбербанка» Герман Греф, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, сенатор Виктор Озеров, министр Владимир Мединский. Секретарь совета — генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев.

Тимошев также возглавляет фонд «Наука-XXI», который ставит своей главной задачей «привить правильные, патриотические мысли детям». По замыслу Тимошева, патриотическое воспитание не позволит допустить «событий арабской весны, событий как в Украине и в других государствах, которых постигла печальная участь»...

Учредителем патриотического фонда помимо Тимошева через цепочку компаний стал кипрский офшор Plomeria Limited. Сейчас он уже ликвидирован, а перед тем, как он прекратил свое существование, через него успели вывести деньги из лопнувшего «Инвестбанка». В общей сложности офшорные патриоты взяли у банка 10 кредитов на сумму около полумиллиарда рублей. Лицензию у «Инвестбанка» отозвали в декабре 2013 года, за преднамеренное банкротство и хищение денег против топ-менеджеров возбудили уголовное дело и посадили их в СИЗО. Генерал Тимошев и его фонд после этого стали зарабатывать на контрактах с Минобороны. Так, например, фонд организовал регату для членов «Юнармии» за 970 тысяч рублей.

Короли подрядов: Ротенберги и Пригожин

Совокупная стоимость строительства «Патриота» превысила 20 млрд рублей, а его содержание обходится еще в 250 млн рублей ежегодно. Подрядчиком выступает фирма «Корранд», связанная с сыном Аркадия Ротенберга, старого друга Владимира Путина. «Корранд» в 2016 году учредил Антон Сорокин, который и сегодня остается гендиректором АО «ЦРИТ». Оно, в свою очередь, является дочерней компанией ГК «Сканэкс», на 25% принадлежащей Игорю Ротенбергу.

Клининговые услуги парку оказывает ООО «Белый Медведь» — та самая компания, которая, по данным ФАС, является участником картеля «кремлевского повара». В 2017 году антимонопольщики признали «Белый медведь» участником сговора на миллиардных торгах Минобороны. Компания негласно управляется контролируемой Пригожиным фирмой «Мегалайн». Еще до скандала с картельным сговором компания зарабатывала на «Патриоте», причем в обход конкурсных процедур. Договор на услуги «по санитарному содержанию административных зданий, сооружений и прилегающей территории» заключался с Пригожиным как с якобы единственным поставщиком.

Деловые успехи Евгения Пригожина на господрядах совпадают с карьерными вехами экс-охранника президента Алексея Дюмина, ныне губернатора Тульской области. Дюмина называют возможным преемником Путина, а еще партнером и близким товарищем Пригожина.

Пригожин получил статус «кремлевского повара» в те времена, когда Дюмин был офицером охраны в Службе безопасности главы государства. Тогда он и начал обслуживать банкеты с участием первого лица. Компании, связанные с ним, выполняли многомиллиардные контракты Минобороны на уборку казарм, вывоз отходов, строительство, поставку топлива и питания для солдат по всей России.

Как выяснила Би-Би-Си, начиная с 2016 года количество заказов пригожинским фирмам от Минобороны резко сократилось. Однако что изменилось в отношениях Шойгу и его подрядчика, неизвестно. Журналисты тогда предполагали, что это может быть связано как с качеством работы, так и с взаимоотношениями армии с ЧВК Вагнера. Есть еще одна версия: именно в 2016 году пост замминистра обороны покинул куратор «повара» Алексей Дюмин. Как выяснил The Insider, c приходом его на губернаторство в Тульскую область в регионе тут же начали проявлять деловую активность связанные с Пригожиным компании.

Именно экс-охранник Путина Алексей Дюмин, судя по всему, открыл Пригожину доступ к госзаказам

В мае 2016 года недавно назначенный врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин открыл легкоатлетический стадион в Новомосковске. Он был построен в кратчайшие сроки за 200 млн рублей. Работы выполняла некая компания «Петербургская гарантия», которая до этого момента в СМИ ни разу не упоминалась. На следующий год эта же фирма построила в Туле детский сад. Причем вторым подрядчиком строительства была еще одна питерская организация — пригожинская «Мегалайн». На различных сайтах отзывов «Мегалайн» и «Петербургская гарантия» указываются как один работодатель. Но учредители у них — разные лица. Это распространенная схема для группы компаний, де-факто контролируемых Пригожиным.

Работники этих связанных с Пригожиным компаний жалуются на невыплату зарплат и ужасные условия:

«Текучка и бардак на строительных площадках, в частности, в г. Туле! Все сроки упущены, ищут козлов отпущения. Не оформляют как положено, вовремя не платят! З/п официальная — минимальная! Например, инженер технадзора — 7000 рублей», — сказано в одном из отзывов.

«Не платят за выполненные работы. Сначала обещают заплатить, а потом перестают отвечать на звонки. Компания мошенников», — подтверждают в другом.

Это характерное для Пригожина обращение с персоналом. Так, ранее The Insider уже писал о том, как на невыплату зарплат жаловались нанятые им официанты, работавшие в том числе на новогоднем приеме с участием Путина. Похоже, что этот опыт Пригожин перенес и на работу с подрядчиками в Туле.

«Мы, подрядная организация, выполняли отделочные работы. Наши обязательства были выполнены качественно и в срок, претензий нет. В свою очередь, эта компания нам задолжала очень крупную сумму денег, несколько миллионов. И сделать с ними, к сожалению, ничего не можем, потому что хозяин этой компании — Евгений Пригожин», — пояснил The Insider владелец тульского ООО «ЭлитСтрой» Артур Манучарян.

Сейчас «Петербургская гарантия» строит уже тульский аналог парка «Патриот». Проект курирует лично губернатор Дюмин. Согласно имеющейся у The Insider выписке из Росреестра, земля под строительство тульского «Патриота» площадью 139 тысяч м² с 2017 года находится в собственности связываемой с Пригожиным «Петербургской гарантии». Кадастровая стоимость участка — полмиллиарда рублей.

Корреспондент The Insider побывал в офисе «Петербургской гарантии» в Санкт-Петербурге. Он располагается в немноголюдном бизнес-центре, окруженном забором с колючей проволокой и множеством видеокамер. В маленьком кабинете, по которому зарегистрирована компания, корреспондента встретили две женщины, представившиеся бухгалтерами. Они сообщили, что учредителя и гендиректора Антона Дубинского на рабочем месте нет и не бывает. Они пообещали «передать наверх» контакты журналиста. Однако просьба о выходе на связь для комментария осталась без ответа.

Сергей Ежов, The Insider