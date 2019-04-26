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«Транснефть»: Нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена умышленно

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  • 26.04.2019, 17:51
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Иллюстрационное фото

(обновлено) Открыто уголовное дело.

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему. Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", - рассказал Демин.


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