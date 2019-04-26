Московские студенты потребовали снести памятник Дзержинскому 2 26.04.2019, 21:34

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памятник Дзержинскому в Москве

На месте памятника предлагается поставить мемориал в память о жертвах политических репрессий.

В Москве студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) потребовали демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный во дворе одного из корпусов университета. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время».

Студенты решили собрать подписи за демонтаж и перенос памятника, например, в парк «Музеон». Активисты выступают за устранение символов тоталитарного советского прошлого, в том числе за снос памятников функционерам.

«Феликс Дзержинский — это убийца и тиран. Он ответственен за создание искусственного голода, за красный террор и массовые репрессии на территории России», — заявил студент ВШЭ Даниил Корнилов.

На месте памятника предлагается поставить мемориал в память о жертвах политических репрессий. Администрация ВШЭ на инициативу студентов пока не отреагировала.

Памятник установили в 1937 году на территории фабрики имени Дзержинского на Шаболовской улице. В 2010 году здание передали ВШЭ.

Ранее активисты проекта «Декоммунизация» Евгений Сучков и Ольга Савченко бросили в бюст у могилы Иосифа Сталина в Москве по гвоздике и были задержаны. Во время акции они выкрикнули: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей».