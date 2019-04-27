Лукашенко и Путин «очень коротко» обсудили ситуацию с некачественной нефтью 12 27.04.2019, 13:06

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Фото: kremlin.ru

Путин пообещал расследование с привлечением спецслужб.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти, передает РИА «Новости».

«Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу», — сообщил Путин журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли ситуация вокруг трубопровода «Дружба» с диктатором Беларуси на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.

Как передает ТАСС, Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу «Дружба», если корпоративного расследования будет мало.

Ранее сообщалось, что Лукашенко спешно покинул Китай и пропустил все субботние мероприятия форума.