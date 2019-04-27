Православная Пасха 2019: как праздновать 3 27.04.2019, 13:25

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В день Воскресения Христова 2019 нельзя сквернословить, сплетничать и осуждать других людей.

28 апреля отмечается Пасха 2019 (Воскресения Христова). Это самый большой и важный православный праздник в году. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника. "Сегодня" пишут об обычаях, традициях, а также приметах и запретах на Пасху 2019.

Главным атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца, кулич (сладкое блюдо из творога с изюмом). После освящения в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальный кулич домой. Говорят: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин".

Погода на Пасху 2019: главные приметы

Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету.

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой.

Дождь без грозы предвещает дождливую весну.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.

Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Народные суеверия и приметы на Пасху 2019

Народные приметы на Пасху говорят, что выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя — так и удачу выбросишь.

Если загадать желание на освященное яблоко, а потом съесть его, то желание исполнится.

Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбросить, а скормить птицам.

Если на Пасху бровь зачесала у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.

Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать куличи и красные крашенки нуждающимся.

Если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой — это угощение для будущего ребенка.

Народные приметы говорят, что чем богаче стол на Пасху, тем богаче будет год в семье.

Пасха 2019: запреты, что нельзя делать

Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.

В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное.

В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.

Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.

Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.

Также на Пасху нельзя венчаться.