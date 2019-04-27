закрыть
27 апреля 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Православная Пасха 2019: как праздновать

3
  • 27.04.2019, 13:25
  • 1,555

В день Воскресения Христова 2019 нельзя сквернословить, сплетничать и осуждать других людей.

28 апреля отмечается Пасха 2019 (Воскресения Христова). Это самый большой и важный православный праздник в году. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника. "Сегодня" пишут об обычаях, традициях, а также приметах и запретах на Пасху 2019.

Главным атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца, кулич (сладкое блюдо из творога с изюмом). После освящения в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальный кулич домой. Говорят: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин". 

Погода на Пасху 2019: главные приметы

Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету. 

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой. 

Дождь без грозы предвещает дождливую весну.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.

Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Народные суеверия и приметы на Пасху 2019

Народные приметы на Пасху говорят, что выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя — так и удачу выбросишь.

Если загадать желание на освященное яблоко, а потом съесть его, то желание исполнится.

Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбросить, а скормить птицам.

Если на Пасху бровь зачесала у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.

Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать куличи и красные крашенки нуждающимся.

Если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой — это угощение для будущего ребенка. 

Народные приметы говорят, что чем богаче стол на Пасху, тем богаче будет год в семье.

Пасха 2019: запреты, что нельзя делать

Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.

В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное. 

В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.

Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.

Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.

Также на Пасху нельзя венчаться.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич