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Российское реалити-шоу «Голос. Дети» обвинили в фальсификациях

  • 27.04.2019, 15:23

Есть подозрение, что дочь певицы Алсу выиграла конкурс незаслуженно.

Первый канал проверит голосование в финале реалити-шоу "Голос. Дети". В программе, прошедшей вечером 26 апреля, победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Оператором голосования были замечены "аномальности" в распределении голосов, шоу критикуют за фальсификацию итогов голосования, передает Радио Свобода.

О проверке итогов голосования сообщил РБК со ссылкой на источники, а затем подтвердили в пресс-службе канала. Вечером в пятницу Микелла Абрамова набрала 56,5 процента голосов в финале шестого сезона программы.

До этого она выбыла из программы на предыдущем этапе, но вернулась в шоу благодаря зрительскому голосованию. В финал её не взяла украинская певица Светлана Лобода, после финала её продюсер написала в инстаграме, что программа "Голос" для неё окончена. "Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные, – написала она. – Я бы многое могла сказать, но промолчу".

Утром в эфире Первого канала не показали документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте", в котором должно было быть рассказано о победителе шоу (большая часть программы записывается заранее, информация о победителе монтируется сразу после подведения итогов голосования). Канал не стал комментировать изменение в сетке телевещания, сообщает ТАСС. В агентстве отметили, что пять предыдущих сезонов программы фильм выходил на следующее утро после финала.

Первый канал не комментирует, в чём заключается возможная аномальность голосования в финале и связана ли она с Абрамовой. В анонимном телеграм-канале "Светские хроники" утверждают, что за победителя могли проголосовать в воинских частях в Екатеринбурге. Результат победителя в шестом сезоне – высокий, но не аномальный, отмечает издание "Медуза". В то же время источник РБК отмечал, что голосование могло "модерироваться в пользу одного из участников".

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале – российская версия международного детского проекта The Voice. Kids, снимаемого в России по лицензии. По данным Mediascope, это самая популярная развлекательная программа на российском телевидении. Участники соревнуются, кто из них лучше поёт – претендентов на победу сначала отсеивает профессиональное жюри, а затем – зрительское голосование.


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