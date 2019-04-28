Как крымские заводы из-за санкций остались без тары 28.04.2019, 16:24

Поставщики категорически отказываются сотрудничать с крымскими компаниями.

Крымские производители вин предупредили о возможной остановке производства из-за дефицита бутылок. Причиной дефицита называют отказ одного из поставщиков сотрудничать с крымскими компаниями из-за санкций, передает «Радио Свобода».

1 мая отгрузка бутылок должна прекратиться, и виноделам придется либо остановить производство на шесть-девять месяцев, либо срочно искать альтернативу.

О возможной остановке производства стало известно из письма председателя ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексея Липко к депутату Госдумы РФ Дмитрию Белику. Письмо оказалось в распоряжении РБК, которое частично его опубликовало. В ассоциацию "Севастополь" входят 16 винодельческих хозяйств: Севастопольский винный завод, UPPA Winery, Винный дом "Бельбек" и другие.

Продажа вина в одном из специализированных магазинов Крыма

Бутылки для крымских виноделов поставляли две компании: "Русджам" и АО "Кавминстекло". Как следует из письма Липко, проблемы возникли после того, как у "Кавминстекла" сменился акционер.

"В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании", – пишет РБК, ссылаясь на письмо главы ассоциации.

Новый топ-менеджер компании Александрс Павловс сообщил, что "следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму", отмечает издание. Алексей Липко пояснил, что о причине остановки сотрудничества стало известно во время переговоров между производителями вин и поставщиком.

– Есть переговоры, и они, как выяснилось, были записаны. Очень многие вещи, которые происходят по скайпу или по телефону, пишутся, чтобы зафиксировать какие-то договоренности. А потом многие производители вин получили письма, что с 1 мая отгрузка прекращается.

Найти альтернативных поставщиков в России можно, но не все так просто. Как объяснил Липко, некоторые виды игристых и тихих вин выпускаются в бутылках особой формы. Под них готовят специальные формы для литья. Чтобы эти бутылки перезапустить на других заводах, нужно время.

Вина завода "Массандра" в супермаркете

– Сейчас у нас рассматриваются предложения других заводов, но у них бутылка зеленая, а здесь должна быть оливковая. Форма бутылки тоже немножко отличается. То есть это все возможно сделать, но произойдет затяжка на 4–6 месяцев по отдельным позициям. Каждая марка ведь позиционируется на рынке с определенной этикеткой, в определенной бутылке по цвету, по форме, по весу. То есть можно теоретически разлить и в другие бутылки, но это будут серьезные маркетинговые потери.

Возмущение председателя ассоциации вызывает еще и то, что запрет в связи с санкциями наложила компания, которая зарегистрирована в России. По его мнению, было бы логично, если бы сотрудничество прекратила иностранная компания, чья страна приняла определенные санкции в отношении крымских производителей. Но "Кавминстекло" зарегистрировано в Ставропольском крае.

Санкции, введенные после аннексии Крыма странами, осудившими в ООН действия России в отношении Украины, предполагают, помимо прочих мер, запрет на поставку технологий, товаров и услуг в Крым и экспорт продукции, технологий и услуг из Крыма.