Диетологи определили 10 самых полезных продуктов 28.04.2019, 19:45

1,999

Их регулярное употребление приносит организму человека максимальную пользу.

Эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов напомнили о том, что здоровье напрямую зависит от употребляемой пищи. Специалистами были определены продукты с наибольшим потенциалом полезности, пишет healthinfo.ua.

Овсянка. Источник полезных витаминов, белка и микроэлементов. Научные исследования показывают, что употребление овсянки оптимизирует работу кишечника и улучшает состояние его микрофлоры, таким образом оказывая иммуномодулирующее действие на организм. Напомним, именно кишечник является крупнейшим иммунным органом тела.

Рыба и морепродукты. Вещества этих продуктов полезны в плане снижения холестерина. Согласно имеющимся данным, употребление рыбы замедляет старение мозга и продлевает жизнь. Люди, употреблявшие рыбу в пищу минимум один раз в неделю, имели более низкий риск развития болезни Альцгеймера.

Помидоры. Эти полезнейшие овощи содержат антиоксидант ликопина, клетчатку и калий – их симбиоз препятствует развитию в организме сразу нескольких видов рака. Кроме того, употребление помидоров положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, помогает снижать давление.

Брокколи. Некоторые ученые характеризуют брокколи как самый полезный овощ в мире. Брокколи - источник сульфорафана, уничтожителя целого ряда болезнетворных бактерий, включая те из них, что вызывают язву желудка. Также сульфорафан незаменим, по мнению медиков, в качестве профилактики некоторых видов злокачественных опухолей желудка и предстательной железы. Кроме того, сульфофаран улучшает регенерацию поврежденных тканей.

Киви. Плоды киви отличаются высокой концентрацией полифенолов - органических растительных химикатов, которые необходимы растениям для защиты от насекомых, грибков и вирусов. В человеческом организме полифенолы защищают клетки от разрушительного для них влияния свободных радикалов, которые могут повредить клеточные мембраны, генетический материал, липиды и белковые структуры. Полифенолы предотвращают развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, имеют выраженное противовоспалительное действие, предотвращают тромбоз и атеросклероз.

Виноград. Эта ягода содержит 150 супер-полезных для человеческого организма соединений. Темный виноград препятствует развитию рака, а также образованию тромбов. Соединения винограда улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. В частности, специфическое действие винограда заключается в ощутимом повышении уровня антиоксидантов и количественном снижении жировых клеток в местах их отложения в сосудах.

Авокадо. Регулярное употребление авокадо укрепляет кровеносные сосуды и сердце. По мнению ученых, для защиты сосудов от характерных поражений очень полезно съедать минимум по половине авокадо трижды в неделю. Помимо этого авокадо нормализует сахар.

Куриные яйца. Их регулярное употребление полезно как действенное средство профилактики диабета и инсульта. Насыщенные кальцием и лецитином яйца помогают избежать преждевременного старения. По мнению специалистов, следует съедать 4 яйца в неделю.

Чеснок. Благодаря действию активных биокомпонентов чеснока снижается количество холестериновых бляшек в сосудах, что, в свою очередь, нивелирует риски развития заболеваний сердца. Кроме того, есть основания считать, что употребление чеснока обладает противораковым эффектом – причем в отношении сразу нескольких видов.

Оливковое масло. Оно содержит мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК), которые снижают уровень холестерина. Ученые советуют употреблять столовую ложку масла в день – такая привычка, по их словам помогает продлить жизнь. Оливковое масло снижает кровяное давление, способствуя предупреждению развития сердечного приступа.