Что стоит за новым скандалом с нефтью? 16 29.04.2019, 9:36

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Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Могла ли РФ специально испортить нефть в трубе.

Беларусь и Россия еще не успели прийти к согласию по поводу компенсации потерь изза налогового маневра в нефтяной сфере, как разразился новый скандал. РФ поставила своим покупателям «отравленную нефть», что привело к порче оборудования и приостановке экспорта. Стороны снова обсуждают размеры ущерба и компенсации, пишет издание «Белорусы и рынок».

В четверг в Минске прошли переговоры по урегулированию ситуации, связанной с поступлением некачественной российской нефти. Участие в них приняли глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко, заместитель министра энергетики РФ Павел Сороки, руководство ПАО «Транснефть», АО «Транснефть Дружба», АО «Укртранснафта» и польской компании PERN.

«Уверен, что технические проблемы, которые в определенной степени имеют место быть, сегодня будут конструктивным образом решены, — цитирует БелТА заявление Павла Сорокина, сделанное им в начале переговоров. — Надеюсь, нам удастся <…> прийти к быстрому эффективному решению для всех сторон, чтобы в максимально короткие сроки вернуться в нормальное функционирование всей системы».

Это первый масштабный разговор заинтересованных участников после обнаружения проблемы. Переговоры в более узком составе («Белнефтехим» и «Транснефть») прошли в Москве. Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что они «не принесли никаких внятных ответов с российской стороны».

Белорусская сторона утверждает, что несет огромные потери, исчисляемые «сотнями миллионов долларов». В четверг, 25 апреля, глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что только потери от недополученной экспортной выручки составляют 100 млн долларов: «Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов».

На неделе в Москве заявляли, что «Минск слишком драматизирует проблему». Ссылаясь на мнения экспертов, газета «Ведомости» оценила объемы испорченной нефти в 100—300 тыс. т, несмотря на то что ранее белорусы говорили о 700 тыс. т. По расчетам аналитиков, которые приводят «Ведомости», при цене нефти в 71,86 доллара за баррель ущерб составит 52,6—158 млн долларов. Стоимость вышедшего из строя оборудования российские эксперты оценили в 55 тыс. долларов.

На момент публикации этой статьи результаты переговоров не были известны. Опрошенные белорусские эксперты полагают, что компенсация ущерба из-за некачественной нефти — это более простой вопрос, чем компенсация потерь из-за налогового маневра, и рано или поздно компромисс будет найден.

«Эту ситуацию, как мне кажется, удастся разрешить и урегулировать, поскольку российская сторона не отрицает, что она виновата в том, что по трубе пошла некачественная нефть. Думаю, компенсация все-таки будет получена», — сказал политический обозреватель Александр Класковский.

Что касается ее размеров, то, пока проблема не купирована, оценить их довольно трудно. «Может быть и одна сотня, и пять сотен миллионов. Пока цифры расходятся в разы», — заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Эксперт пояснил, что сумма ущерба включает несколько позиций. Это не только стоимость нефти, но и недополученная прибыль от продажи продуктов нефтепереработки, которые могли бы поступить на внешние рынки, и выход из строя оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Эксперты обратили внимание на не самое лучшее стечение обстоятельств. «На мой взгляд, минус этой ситуации еще и в том, что плохая нефть пошла очень некстати: на фоне весьма напряженных отношений между Минском и Москвой, что только добавляет проблем и подготавливает почву для спекуляций и недоверия», — отметил Александр Класковский.

Первыми такими спекуляциями стали разговоры о том, что Россия специально испортила нефть в трубе. Собеседники «Белорусы и рынок» такого мнения не разделяют.

«Думаю, вероятность того, что это было сделано намеренно, очень мала. Ведь в итоге российская сторона получит не только денежный, но и имиджевый ущерб: она утратит статус надежного поставщика качественной нефти, причем не только в глазах Беларуси, но и стран Евросоюза: Польши, Чехии, Германии, Венгрии, Словакии», — сказал Вадим Иосуб.

Вероятно, виной всему «российское разгильдяйство и технологическая деградация страны», считает Александр Класковский. «Не секрет, что пока РФ встает с колен и пытается задираться со всем миром. У нее рушится вся еще советская инфраструктура, включая нефтепровод «Дружба», — заявил эксперт.

На фоне проблем с некачественной нефтью иное звучание приобрели и рассуждения аналитиков, касающиеся серьезного повышения цен на бензин в Беларуси, несмотря на то что речь шла о налоговом маневре в России как о первопричине такого ценового роста. «Я в этом сильно сомневаюсь, потому что цена топлива у нас устанавливается административно, по сути, исходя из политических соображений. Цена на внутреннем рынке уже давно не обеспечивает никакой положительной рентабельности НПЗ», — считает Вадим Иосуб.

По его мнению, ответить на вопрос о влиянии нынешнего инцидента на кошельки белорусов можно будет только тогда, когда станет ясно, кто компенсирует ущерб: виновная российская сторона или отечественные владельцы автомобилей.

Напомним, о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals концерн «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. По его информации, содержание хлорорганических соединений в этой нефти в десятки раз превысило предельные нормы, установленные стандартом. Чтобы минимизировать потери, Мозырский НПЗ снизил загрузку мощностей на 40 %, «Нафтан» — на 50 %. Позже стало известно, что по нефтепроводу Сургут — Полоцк на «Нафтан» поступает качественная нефть. Это несколько спасает ситуацию.

«Транснефть» признала, что поставляет бракованное сырье. В «Белнефтехиме» заявили, что «переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ». Заявления оказались пророческими: 22 апреля представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода сообщили, что поставка некачественного сырья привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

До этого, 21 апреля, Беларусь ограничила экспорт светлых нефтепродуктов, а 23 апреля «Белнефтехим» прекратил поставки в Украину, Польшу и страны Балтии. 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» ввиду того, что НПЗ в этой стране, а также в Германии отказались принимать и перерабатывать некачественное сырье из России. Вечером 25 апреля Украина также прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».