Белорусские реалии: Владельцы дорогих машин покупают дешевые шины, а летом ездят на «зиме» 3.04.2019, 13:17

Что происходит в пик сезона на шиномонтажах.

Несмотря на то что в Беларуси ездить на летних шинах можно с 1 марта, очередей на шиномонтажах в первые дни весны не наблюдается, пишет abw.by.

Большинство автолюбителей предусмотрительно ждет, когда погода стабилизируется. Поэтому, чтобы оценить, как белорусы меняют зимние шины на летние, мы выбрали начало апреля. А чтобы вывести "среднюю температуру по больнице", решили отправиться на шиномонтаж не в зажиточном Минске или каком-нибудь бедном райцентре, а в один из областных городов нашей республики.

"Пик сезона начался сейчас"

Первая точка - небольшой шиномонтаж на территории одного из гаражных кооперативов. Во время нашего визита (1 апреля) здесь "переобували" сразу два автомобиля. Сотрудники сказали, что как раз сейчас начался пик сезона.

"С 1 марта мало кто едет менять зимние покрышки на летние. Переходить на "лето", как на "зиму", никто не спешит. В осенне-зимний период надо успеть до 1 декабря, а на "лето" можно вообще не переходить".

"Переобуть" 4 колеса R15/16 без замены вентилей здесь стоит 24 рубля.

Что почем в Минске?

Традиционно "переобуть" автомобиль в столице стоит дороже, чем в областных городах. Стоимость замены 4 покрышек R15/16 со снятием, установкой, балансировкой и без замены вентилей в Минске стартует с 32-34 рублей. Чаше всего такой набор услуг обойдется порядка 40 рублей.

"Плохая "зима" становится хорошим "летом"

Мастера рассказали, что самые ходовые размеры колес на сегодняшний день - 205/55 R16 и 196/65 R15. Среди клиентов этого шиномонтажа наибольшей популярностью пользуются недорогие шины российского и китайского производства.

Нет техосмотра - нет гарантии

"Белорусские шины стали дорогими, российские дешевле. Народ покупает то, на что есть деньги. Новые покрышки премиальных брендов попадаются редко. Зарплаты невысокие, для многих плохие зимние шины становятся хорошими летними. Сложно сказать, на какие машины владельцы ставят дорогую резину. Все зависит от человека. Многие готовы купить "Белшину" на дорогое авто, а не покупают лишь потому, что не существует подходящих размеров".

Невысокий спрос на шины местного производства мастер объяснил тем, что пятилетняя гарантия на покрышки не распространяется, если у машины не пройден техосмотр.

"Белшину" вытеснили российские и китайские покрышки

На следующем шиномонтаже, который мы посетили, 4 шины R15/16 можно поменять за 26 рублей. В цену помимо снятия/установки колес, бортировки и балансировки входит замена вентилей.

Как и в предыдущем месте, здесь отмечают, что наибольшим спросом пользуются недорогие покрышки. Нередко приходится ставить б/у шины известных брендов, привезенные из Европы.

Также мастера отметили, что популярную ранее "Белшину" с лидирующих позиций вытеснили колеса российского и китайского производства. И что опять же половина города летом ездит на "зиме".

Следующий шиномонтаж был больше двух предыдущих, а цены оказались ниже. "Переобувка" машины с колесами все той же размерности R15/16 здесь стоит 20 рублей без замены вентилей.

Но и тут как такового бума не наблюдается. С другой стороны, жаловаться на полное отсутствие клиентов тоже не приходится: на всех трех точках было по две машины в работе.

Как и в предыдущих двух местах, здешние мастера отметили, что большинство клиентов отдает предпочтение шинам из Беларуси, Китая и России. Падения спроса на "Белшину" здесь не заметили.

На вопрос, на какие автомобили чаще покупают шины дорогих брендов, нас заверили, что, возможно, именно владельцы дорогих машин чаще выбирают дешевые покрышки. Вторая тенденция - на новые "бюджетники" часто ставят новую "Белшину".

Больше всего работы в апреле

Последним на нашем пути был небольшой шиномонтаж при СТО, где трудятся всего 4 человека.

Здесь "переобуть" 4 колеса R15/16 можно за 20 рублей, но для постоянных клиентов станции прайс ниже - 16 рублей без замены вентилей.

Что касается предпочтений клиентов, то тенденции все те же - шины недорогих брендов и "бэушка" из Европы. Новые шины премиального сегмента покупают на автомобили, которые зарегистрированы на юридическое лицо. Всплеск спроса на замену шин приходится на апрель.

Что касается предпочтений владельцев дорогих и дешевых автомобилей, то и у четвертого шиномонтажа нет однозначного ответа.

"Доезжают до корда и ставят дешевые шины одинаково часто владельцы как старых недорогих авто, так и машин премиального сегмента", - признались мастера.

Как известно, весенний бум на шиномонтажах не столь заметен, как осенне-зимний, когда с приходом морозов автомобилисты выстраиваются в очередь, чтобы сменить "лето" на "зиму".

Нынешний год показал, что и в этом сезоне, как и в прежние годы, популярными остаются дешевые покрышки белорусского, китайского и российского производства. При этом в некоторых местах отмечают падение спроса на "Белшину". Нередко белорусы доезжают шины до корда, а зимние покрышки с малым остатком протектора становятся отличными летними. Экономичным вариантам отдают предпочтение владельцы как дешевых, так и дорогих авто.

Исходя из данных опроса, проведенного в нашей группе ВКонтакте, у работников шиномонтажей в этом сезоне все еще впереди. По состоянию на 2 апреля только 29% респондентов сменили зимние шины на летние, 53% планируют сделать это в ближайшее время, а 17% опрошенных признались, что ездят на "зиме" круглый год.